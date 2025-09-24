Los mejores limpiadores para todo tipo de pisos





Estos limpiadores son los más efectivos para eliminar la suciedad en pisos de madera, laminados y baldosas.

Probamos estos limpiadores de pisos contra restos de comida seca y marcas de desgaste en diferentes tipos de superficies.

By Pang-Chieh Ho

A veces, los pisos se ensucian en un abrir y cerrar de ojos. Quizás entraste con tierra a la sala o se te olvidó limpiar un derrame que ahora ya está seco en las baldosas de la cocina. En esos casos, un limpiador de pisos puede ser útil para que estos vuelvan a lucir brillantes.

Si tienes diferentes tipos de piso en tu casa, lo mejor es usar un limpiador multisuperficie que sea seguro para todo tipo de materiales.Sin embargo, no todos los limpiadores multisuperficie tienen la misma eficacia para eliminar la suciedad. Para encontrar los mejores productos, probamos limpiadores populares en tres tipos de pisos comunes (madera, laminado y baldosas de cerámica) y los evaluamos según su eficacia para eliminar marcas y desastres como sopa de tomate seca y mostaza.

Los limpiadores multisuperficie que obtuvieron el mejor rendimiento en nuestras pruebas fueron aquellos que limpiaron bien los tres tipos de pisos. Recomendamos dos limpiadores en particular por su potencia y versatilidad, como te explicaremos a continuación. Para obtener los resultados de rendimiento más detallados de todos los productos que probamos, puedes consultar nuestras calificaciones completas de limpiadores multisuperficie. Y si te interesan los limpiadores más eficaces para limpiar pisos de madera, consulta los tres mejores limpiadores que probamos.

Antes de probar cualquier limpiador de pisos en casa, revisa la etiqueta del producto para asegurarte de que sea adecuado para la superficie donde lo vas a usar. También debes consultar las instrucciones de cuidado del fabricante de tus pisos. Y, como norma general, si usas un limpiador nuevo, es más seguro probarlo primero en una zona pequeña y poco visible antes de aplicarlo más extensamente.

Los mejores limpiadores multisuperficie para pisos

Mop & Glo 3 in 1 Floor Cleaner

“Well-rounded” is the phrase that comes to mind when describing Mop & Glo 3-in-1 Professional Multi-Surface Floor Cleaner. It did a solid job cleaning all the floor surfaces we tested it on. And if you’re looking for a product that can remove scuff marks, it was one of the best among the cleaners we tried.

Although we only tested the product on hardwood, laminate, and ceramic tile floors, the manufacturer says it’s also safe to use on vinyl, marble, linoleum, and no-wax floors. You can apply it directly to the floor without diluting it, which makes it convenient. The product we tested has a citric scent.

As a note, Mop & Glo also produces another floor cleaner, the Mop & Glo Professional One Step Multi-Surface Floor Cleaner, which can be used on hardwood, vinyl, tile, and other hard surfaces, but we have not tested this one.

Quick Shine Multi-Surface Floor Cleaner

If you’re concerned about the environmental costs of your household cleaning products, we recommend Quick Shine Multi-Surface Floor Cleaner. It bears a Safer Choice label from the Environmental Protection Agency, certifying that it’s made with ingredients that are less harmful to human health and the environment. The manufacturer claims that it’s free of alcohol, ammonia, formaldehyde, parabens, and gluten, though we haven’t tested these claims.

We found Quick Shine Multi-Surface Floor Cleaner to be decent at cleaning hardwood floors, but better at eliminating messes from tile and hardwood floors. The cleaner was more adept at removing grime, such as dried tomato soup and mustard, than at tackling scuff marks.

According to the manufacturer, the product can be used on hardwood, laminate, luxury vinyl products, tile, and stone. It can also be used in a spray mop or applied directly to the floor surface without being diluted.

Cómo probamos los limpiadores de pisos

Para probar los limpiadores multisuperficie, ponemos manchas difíciles en tres tipos de pisos diferentes: madera, laminado y baldosas de cerámica. En cada uno de estos pisos, aplicamos una cantidad medida de mostaza y sopa de tomate concentrada y la dejamos secar para que sea más difícil de limpiar. También usamos crayones negros sobre la superficie para simular la apariencia de rayones.

Nuestros evaluadores aplicaron una cantidad específica de limpiador a los pisos y trapearon la suciedad con un trapeador. La eficacia del limpiador se evaluó según la eficacia con la que eliminó las manchas de mostaza, sopa de tomate y rayones de los pisos después de 100 pasadas. En nuestras evaluaciones, algunos limpiadores lograron eliminar la suciedad antes de las 100 pasadas, mientras que otros no consiguieron limpiar la suciedad, incluso después de trapear 100 veces.

