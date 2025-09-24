Tiroteo en Dallas: migrante mexicano resulta herido tras ataque en oficina del ICE

Un migrante mexicano resultó gravemente herido durante el tiroteo ocurrido en una oficina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Dallas, Texas, informó este miércoles la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México.

En un comunicado oficial, la Cancillería detalló que el Consulado General de México en Dallas se puso en contacto inmediato con las autoridades estadounidenses tras los hechos, quienes confirmaron que uno de los heridos de gravedad es de nacionalidad mexicana.

Recibe atención médica; se brinda apoyo consular

El migrante herido, cuya identidad no ha sido revelada, recibe atención médica en un hospital local. Las autoridades mexicanas informaron que se contactó a los familiares de la víctima para brindarles acompañamiento y asesoría legal.

“La representación consular permanece en comunicación con las autoridades que llevan la investigación y está a la espera de autorización para visitar al connacional en el hospital”, señaló la Cancillería.

La Unidad para América del Norte transmitió su preocupación a través de canales diplomáticos, solicitando que se esclarezcan los hechos y se permita el acceso irrestricto al ciudadano mexicano afectado.

COMUNICADO. “Comunicado sobre tiroteo en instalaciones de ICE en Dallas”.https://t.co/lpUZHoMFvM pic.twitter.com/0RuluqYKaF — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) September 24, 2025

Dos muertos y un herido tras ataque armado

El tiroteo se registró el miércoles cuando un hombre disparó de forma indiscriminada desde una terraza cercana contra instalaciones del ICE en Dallas, impactando directamente a una camioneta en la que se encontraban tres migrantes.

Dos de ellos murieron en el lugar y el tercero, el migrante mexicano, quedó en estado crítico. El atacante también se quitó la vida, de acuerdo con informes de las autoridades locales.

Aumentan los ataques contra instalaciones migratorias

Este es el tercer incidente armado en lo que va del año contra oficinas vinculadas al control migratorio en Texas:

En julio, se registró un tiroteo frente a un centro de detención de migrantes en Alvarado, donde un oficial resultó herido. El Departamento de Justicia lo clasificó como un “ataque organizado”.

Ese mismo mes, agentes federales abatieron a un hombre armado que abrió fuego contra una sede de la Patrulla Fronteriza en McAllen. Hubo un tiroteo cruzado que dejó al menos un lesionado.

Aunque las autoridades aún no han confirmado el motivo del ataque en Dallas, varios funcionarios republicanos, incluyendo el vicepresidente JD Vance, lo han relacionado con un clima creciente de violencia contra las fuerzas del orden.

Sigue leyendo: