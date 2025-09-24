Traductor en tiempo real: la nueva herramienta de WhatsApp con 6 idiomas de inicio 

WhatsApp ha estrenado una de sus funciones más esperadas: un traductor en tiempo real que permitirá a millones de usuarios comunicarse sin barreras lingüísticas dentro de la aplicación.

La novedad, anunciada por Meta, ya comenzó a implementarse en dispositivos Android con soporte inicial para algunos idiomas, y promete ser un cambio radical en la forma en que las personas se conectan alrededor del mundo.

Una función que rompe fronteras

De acuerdo con Reuters, la herramienta puede activarse de manera sencilla:

Ingresa a una conversación de Whatsapp

Mantén presionado un mensaje recibido

Seleccionar la opción “Translate”.

¡Listo! Los textos aparecerán de inmediato en el idioma elegido, sin necesidad de copiar ni salir de la app.

WhatsApp tiene múltiples funciones que quizás nunca has utilizado o activado. Crédito: DenPhotos | Shutterstock

Según The Verge, los seis idiomas incluidos en esta primera fase son inglés, español, hindi, portugués, ruso y árabe. La compañía adelantó que la lista se ampliará en los próximos meses, hasta cubrir progresivamente más lenguas en distintas regiones.

De acuerdo con Meta, el sistema funciona gracias a la infraestructura de inteligencia artificial que ya alimenta otras herramientas de traducción en productos como Facebook e Instagram.

Cómo usar el traductor en WhatsApp

Esta característica resulta particularmente útil en contextos laborales, viajes internacionales o conversaciones familiares entre hablantes de diferentes lenguas. Con ello, WhatsApp apunta a reforzar su papel no solo como app de mensajería, sino como una herramienta de comunicación global inclusiva.

Además del traductor en tiempo real, WhatsApp ha lanzado recientemente funciones que refuerzan la privacidad y la personalización. Entre ellas destacan los chats de voz efímeros, que permiten enviar mensajes hablados que desaparecen tras ser escuchados, así como los bloqueos de chats con contraseña o huella digital, pensados para resguardar conversaciones sensibles dentro de la misma aplicación.

Meta también ha apostado por expandir la plataforma más allá de la mensajería. Las comunidades permiten agrupar múltiples grupos bajo un mismo tema, facilitando la organización de escuelas, asociaciones o equipos de trabajo.

Por otro lado, las notas de voz en estados y la integración con Meta AI muestran la apuesta de la compañía por hacer de WhatsApp un espacio cada vez más versátil, donde los usuarios puedan informarse, trabajar y socializar sin salir de la app.

