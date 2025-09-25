Buscan a sospechoso de homicidio liberado por equivocación en Oregón

Un joven de 26 años, acusado de asesinato en segundo grado y robo en primer grado, fue liberado por error de prisión en el condado de Multnomah, Oregón. Autoridades admitieron una grave falla administrativa y mantienen un operativo para dar con su paradero.

El lunes pasado, Ty Anthony Sage, detenido desde mayo por su presunta implicación en la muerte de Lowgunn Ivey, de 15 años, salió en libertad tras una equivocación judicial.

De acuerdo con documentos, el 17 de septiembre se firmó una orden inicial que establecía su fianza en $5,000 dólares. Sin embargo, en la audiencia previa ya se le había denegado la libertad bajo fianza.

La sheriff del condado de Multnomah, Nicole Morrisey O’Donnell, asumió responsabilidad: “Esta persona no debería haber sido liberada. Tenemos la responsabilidad última de su custodia y no cumplimos con nuestra parte”.

Búsqueda a nivel estatal

Las fuerzas de seguridad han desplegado recursos “en todo Oregón” para localizar al fugitivo. Aunque no se revelaron detalles sobre las zonas de búsqueda, la sheriff confirmó que los empleados involucrados en la liberación actuaron “de buena fe” y que el hecho se considera un incidente aislado.

También instó directamente a Sage a entregarse voluntariamente.

El adolescente Lowgunn Ivey fue asesinado el 4 de diciembre de 2021, en un hecho vinculado a un supuesto trato de armas y drogas con Sage, según documentos judiciales.

La madre de la víctima, Jodie Ramsey, declaró a KATU, afiliada de ABC Portland, su angustia tras conocer la liberación: “Estuve en su audiencia, donde se le negó la fianza, y ahora me pregunto qué pasará después. Estoy completamente nerviosa”.

Perfil del fugitivo

Sage, descrito como un hombre de 1,78 metros de altura, cabello rubio y ojos azules, se había declarado inocente de los cargos de asesinato en segundo grado y robo en primer grado.

La Oficina del Sheriff reiteró que la comunidad “no corre riesgo inmediato”, pero admitió que trabajan para restaurar la confianza pública tras la liberación “inaceptable”.

