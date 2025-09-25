Gemini puede convertir artículos largos en una especia de “podcast”: cómo hacerlo

Google ha incorporado una nueva función en Chrome para Android que promete transformar la experiencia de los usuarios. El navegador no solo puede leer artículos en voz alta, sino también convertirlos en un “podcast” generado por inteligencia artificial, con dos voces conversando sobre el contenido.

Esta innovación facilita el acceso a información en situaciones donde leer no es posible, como al caminar, conducir o hacer ejercicio. También es especialmente útil para quienes procesan mejor la información a través del oído que mediante la lectura directa.

La herramienta toma inspiración de NotebookLM, otra aplicación de Google basada en el modelo de lenguaje Gemini. La diferencia es que ahora Chrome no se limita a narrar artículos palabra por palabra, sino que los presenta como un diálogo dinámico entre dos participantes virtuales.

Durante la reproducción, los anfitriones digitales no solo resumen, sino que también comentan y destacan detalles clave, con un estilo cercano al de un programa de radio o un pódcast tradicional. Incluso incluyen expresiones coloquiales y ligeros toques de humor cuando el texto lo permite.

La función ya está disponible para los usuarios de Chrome en Android desde la versión 140.0.7339.124. Para utilizarla, basta con abrir un artículo en el navegador, pulsar el botón de tres puntos, seleccionar “Escuchar esta página” y esperar a que comience la narración.

Una experiencia sorprendente con ciertas limitaciones

Los usuarios pueden elegir entre dos modos: escuchar el artículo leído literalmente o reproducido en formato de podcast con comentarios adicionales. En ambos casos, es posible apagar la pantalla del dispositivo y continuar escuchando, lo que la convierte en una opción práctica para multitareas.

Uno de los aspectos más valorados es la naturalidad de las voces, que logran simular una conversación fluida. De hecho, varios usuarios señalan que esta función les permite aprovechar tiempos muertos, como cuando cocinan o pasean a sus mascotas, para consumir información extensa.

Sin embargo, por ahora la herramienta presenta una limitación importante: solo funciona en inglés. Aunque la narración tradicional en voz alta está disponible en español, la modalidad de podcast aún no se encuentra habilitada para otros idiomas.

Como alternativa, es posible recurrir directamente a Gemini. En este caso, los pasos consisten en descargar el artículo en PDF, cargarlo en la aplicación de Gemini y activar la opción “Generar resumen de audio” antes de enviarlo.

El resultado es similar: una conversación entre dos voces que comentan y resumen el contenido en un estilo de pódcast. Además, se ofrece la posibilidad de descargar el archivo de audio generado, lo que amplía sus usos potenciales.

Con esta apuesta, Google busca integrar la inteligencia artificial en la vida cotidiana de los usuarios de Chrome. Aunque aún faltan mejoras, como el soporte en español, la herramienta marca un paso adelante en el consumo digital de contenidos escritos.