Los afortunados signos del zodiaco chino del 26 al 28 de septiembre

El último fin de semana de septiembre de 2025 trae consigo un breve pero poderoso periodo de buena suerte para 6 signos del horóscopo chino.

Del 26 al 28 de septiembre, la energía del Cerdo de Tierra en el año de la Serpiente de Madera y bajo la influencia del mes del Gallo abre las puertas a la prosperidad, los regalos inesperados y las recompensas por los esfuerzos pasados.

En astrología china, el viernes será un Día Completo, considerado especialmente favorable porque simboliza la cosecha de aquello que se ha sembrado.

Esto significa que, para ciertos signos, la abundancia llegará sin necesidad de forzarla, como una confirmación de que todo trabajo bien hecho, tarde o temprano, genera frutos, explican astrólogos del sitio Your Tango.

A continuación, descubre cuáles son los 6 signos más afortunados y cómo se manifestará su prosperidad durante este fin de semana.

1. Cerdo (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

El Cerdo es el gran favorecido, pues el 26 de septiembre corresponde a su pilar energético. Este Día Completo coloca a los nacidos bajo este signo en el centro de las bendiciones materiales.

El dinero podría llegar de manera inesperada: un reembolso, el pago de una deuda o incluso un regalo de alguien cercano.

Además, existe la posibilidad de que las personas a tu alrededor se muestren más generosas contigo, invitándote a comer o pagando algo por ti.

Para el Cerdo, este fin de semana es una prueba de que el universo reconoce sus esfuerzos y le devuelve multiplicado lo que ha dado.

2. Serpiente (1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

El Año de la Serpiente de Madera está alineado contigo, y este fin de semana verás los frutos de tu evolución en temas económicos.

El Día Completo del 26 de septiembre puede liberar pagos pendientes o dar paso a una oportunidad concreta de vender, intercambiar o recibir lo que antes parecía bloqueado.

Tu abundancia no proviene del azar, sino del trabajo y las decisiones inteligentes que has tomado en los últimos meses.

Prepárate para recibir ingresos que refuercen tu seguridad y marquen el inicio de una etapa de fluidez financiera.

3. Gallo (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

Si eres Gallo, este es tu mes y el universo te sonríe con generosidad.

Durante el fin de semana, puedes recibir una confirmación de tu talento en forma de aumento, comisión inesperada o pago extra por un proyecto en el que invertiste tiempo.

Tu suerte no será discreta: sentirás un “sí” rotundo a tu valía, ya sea a través de un reconocimiento económico o una oportunidad laboral que se convierte en una fuente de ingresos sólida.

4. Buey (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

El Buey verá cómo su perseverancia finalmente rinde resultados. La energía de la Tierra lo favorece directamente, acelerando procesos financieros que parecían estancados.

Puede tratarse de un pago que llega, una deuda que por fin se liquida o un proyecto que alcanza un hito clave.

La buena fortuna del Buey este fin de semana se traduce en tranquilidad y validación: todo esfuerzo constante acaba recompensado.

5. Caballo (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

El Caballo de Madera conecta con el flujo de abundancia del Día Completo, dándote la oportunidad de corregir el rumbo en tus finanzas.

Este fin de semana, situaciones que antes parecían confusas, como una factura pendiente o una inversión dudosa, se aclaran y te permiten tomar decisiones acertadas.

Tu suerte financiera se activa al actuar con determinación: puedes cancelar una fuga de dinero, negociar condiciones más favorables o aceptar una oportunidad que fortalezca tu futuro económico.

6. Mono (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

El Mono, con su astucia natural, se beneficia del entorno social durante este periodo. La energía del Cerdo de Tierra activa tu capacidad para generar oportunidades a través de tu red de contactos.

Una conversación, recomendación o invitación puede abrirte puertas hacia un trabajo remunerado, una colaboración o incluso una inversión a tu favor.

Mantente abierto a escuchar y conectar, porque tu prosperidad este fin de semana vendrá a través de las personas que valoran tu talento.

Preguntas frecuentes

¿Qué significa un Día Completo en astrología china?

Es un día considerado muy auspicioso porque representa la culminación de procesos y la oportunidad de cosechar lo sembrado.

¿El dinero llega por azar o por esfuerzo en este periodo?

La mayoría de las recompensas provienen del esfuerzo realizado previamente, aunque también habrá sorpresas inesperadas como regalos o pagos pendientes.

¿Otros signos tendrán buena suerte en estas fechas?

Todos los signos pueden sentir un ambiente de generosidad, pero 6 estarán en el centro de la abundancia, según predicciones del horóscopo chino.

