Trump firmó la orden que asegura la operación de TikTok en Estados Unidos

El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva el jueves que detalla los términos del acuerdo alcanzado con su matriz china, ByteDance Ltd., para transferir TikTok a un propietario estadounidense, lo que asegura que la aplicación será manejada por EE.UU.

Trump declaró que el acuerdo con la empresa propietaria, una vez completado, protegería los datos de los usuarios estadounidenses, con Oracle Corp. ayudando a asegurar el algoritmo en la versión estadounidense de la plataforma y adelantó los planes para que inversores estadounidenses adquieran las operaciones estadounidenses de TikTok de su propietario chino.

Trump también reiteró que había obtenido la aprobación de su homólogo chino, Xi Jinping, para el acuerdo.

“Hubo cierta resistencia por parte de China, pero nuestro objetivo principal era garantizar el funcionamiento de TikTok, a la vez que protegíamos la privacidad de los datos de los estadounidenses, tal como lo exige la ley”, dijo durante el acto para la firma el vicepresidente estadounidense, J.D. Vance, al que Trump considera uno de los grandes artífices del pacto alcanzado con ByteDance.

En 2024 el Congreso estableció que para proteger la seguridad nacional TikTok deberá ser cerrada en EE.UU. si no se establece una sociedad que opere la aplicación en el país norteamericano lo suficientemente desligada de la matriz china, especialmente en lo referente al acceso que Pekín pueda tener a servidores que almacenen datos de usuarios.

“Este acuerdo significa que los estadounidenses podrán seguir usando TikTok, y con mayor tranquilidad que antes, ya que sus datos estarán protegidos y no serán utilizados como herramienta de propaganda contra la ciudadanía”, añadió Vance.

Vance dijo que Oracle, una de las empresas que participarán la nueva sociedad operadora en EE.UU. (de la que Vance dijo que estará valorada en unos “$14,000 millones de dólares”), ya almacenaba datos incluso cuando ByteDance controlaba la app en Estados Unidos.

En relación al algoritmo de la popular aplicación de vídeos, el vicepresidente afirmó que el pacto “garantiza que la (nueva) empresa estadounidense y los inversores estadounidenses tendrán el control total del mismo”.

Trump volvió a insistir a su vez en lo que ya dijo el pasado fin de semana, cuando indicó que las tecnológicas Oracle o Dell o el grupo de comunicación del magnate Rupert Murdoch estarán en la junta directiva de la nueva empresa de TikTok en EE.UU., en la cual ByteDance tendrá una presencia mínima.

“Probablemente tenemos entre cuatro y cinco inversores de talla mundial que adoran este país”, explicó Trump sobre las futuras empresas participantes.

Una quinta parte de los adultos estadounidenses se informa regularmente en TikTok, frente a tan solo el 3% en 2020, según un análisis de Pew Research Center sobre cómo los estadounidenses se enteran de las noticias, que mostró que entre 2020 y 2025 ninguna plataforma de redes sociales de las que estudiaron ha experimentado un crecimiento más rápido en el consumo de noticias,

TikTok es conocido principalmente por compartir vídeos cortos y es especialmente popular entre los adolescentes: el 63% de los cuales afirma haber usado la plataforma alguna vez, según el análisis citado.

También se espera que el presidente extienda la pausa en la aplicación de la ley que suspendé el uso de TikTok en Estados Unidos por otros 120 días, para que se puedan completar los trámites y las aprobaciones regulatorias para el acuerdo, según informó el lunes un funcionario de la Casa Blanca, citado por CNN.

