Una mujer de Washington habría matado a su novio con un hacha creyendo que era un demonio

Una mujer mató con un hacha a su novio creyendo que era un “demonio”, antes de prender fuego a su apartamento, según informó la policía estatal de Washington.

Kimberly Feyhl, de 49 años, fue acusada de homicidio en primer grado con agravante por arma letal e incendio provocado en primer grado, y permanece detenida bajo fianza de 3 millones de dólares.

La cadena local KING, afiliada de la NBC, estuvo presente en la sala el pasado martes para la lectura de cargos de Feyhl, que tuvo lugar tras su arresto el 16 de septiembre.

Según documentos judiciales revisados ​​por Law&Crime, los bomberos respondieron a una llamada en un complejo de apartamentos en Issaquah, Washington, antes de las 8:00 a. m. de esa mañana. Al llegar, encontraron a un hombre muerto dentro y a Feyhl afuera, sentada en un parque infantil cercano.

La policía interrogó a Feyhl, quien presuntamente admitió haber provocado el incendio y matado al hombre, quien era su compañero de piso y novio ocasional.

Según el documento de causa probable, los investigadores le preguntaron a Feyhl qué había ocurrido ese día. Su respuesta fue: “Maté a mi compañero de piso”. Lo identificó como Richard Kenneth Schnepf, de 43 años, cuya identidad fue confirmada por el médico forense. Feyhl explicó que ella y Schnepf compartían habitación, pero que habían tenido citas intermitentes durante los últimos años.

Feyhl declaró a la policía que “Dios le dijo que” matara a Schnepf con un hacha, y explicó además que creía que él la iba a matar. Al dar más detalles, declaró a la policía que Schnepf era un demonio y lo sabía porque Dios se lo había dicho” Feyhl también declaró a la policía que una “voz” le dijo que matara a Schnepf.

La mujer agregó que la noche del 15 de septiembre esperó a que Schnepf entrara en su habitación “para matarla”, pero él nunca lo hizo. Luego, tras coger un hacha, entró en su habitación y vio que estaba durmiendo en su cama, sobre las sábanas.

Mientras Schnepf dormía, Feyhl presuntamente lo golpeó en la cabeza con el hacha “varias veces”. Sin creer que Schnepf estuviera muerto, Feyhl supuestamente le roció alcohol isopropílico y le prendió fuego con un encendedor.

La botella de alcohol se encontró en la cama, junto al cuerpo de Schnepf; el hacha, con sangre y pelos en la hoja, se encontró debajo del colchón. Feyhl llevaba consigo un encendedor cuando fue detenida.

La policía también observó salpicaduras de sangre en varias paredes de la habitación donde se encontró el cuerpo de Schnepf.

Feyhl fue acusada de asesinato en primer grado con agravante por arma letal e incendio provocado en primer grado. Su próxima cita en la corte está programada para el 9 de octubre.

