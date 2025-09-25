Un prisionero fabricó dos bombas desde una cárcel de Georgia y las envió por correo a una Corte

Una persona que ya se encontraba en prisión fue sentenciada a 80 años adicionales después de que las autoridades afirmaran que fabricó dos bombas mientras estaba tras las rejas y las envió por correo a un tribunal federal en Anchorage, Alaska, y al Departamento de Justicia en Washington, D.C.

Fiscales federales anunciaron la sentencia de David Dwayne Cassady, de 57 años, quien se encontraba encarcelado en una prisión estatal de Georgia cuando se fabricaron los artefactos, informaron las autoridades.

El recluso se declaró culpable de dos cargos de intento de uso malicioso de materiales explosivos. Padece ansiedad severa y disforia de género, según escribió la abogada defensora Tina Maddox en un memorando de sentencia al tribunal. Los crímenes fueron “actos de desesperación nacidos de un abuso incesante, desesperanza y angustia mental”, escribió Maddox.

La acusación formal indica que ambas bombas fueron fabricadas en una prisión estatal del condado de Tattnall, Georgia, y enviadas por correo desde la prisión. El documento no detalla cómo se fabricaron las bombas ni dónde se obtuvieron los materiales.

Las bombas funcionaban y tenían la capacidad de explotar, según un acuerdo de culpabilidad. El recluso admitió haberlas enviado por correo “en represalia por las condiciones carcelarias”, añadió.

Desde principios de la década de 1990, el acusado ha estado en diversas prisiones de Georgia tras ser condenado por más de una docena de delitos, incluyendo secuestro y sodomía agravada, según los registros del Departamento de Correccionales de Georgia.

“Los dispositivos de este acusado no solo representaban una amenaza para quienes los recibieron, sino para todas las personas que, sin saberlo, los transportaron y entregaron”, declaró el fiscal federal Bryan Stirling en un comunicado.

El acusado “tenía la intención de incitar miedo” en las víctimas y en el público, afirmó Rodney Hopkins, inspector a cargo de la división de Atlanta del Servicio de Inspección Postal de EE.UU.

