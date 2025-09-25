Yuridia lanza versión de “Que Agonía” sin Ángela Aguilar: ¿Cómo reaccionaron las redes?

La cantante mexicana Yuridia sorprendió a más de uno con el lanzamiento de una versión en solitario de su tema “Que agonía”, cuya versión original fue lanzada en 2022 en colaboración con Ángela Aguilar.

El inesperado lanzamiento se dio a través de su plataforma de YouTube y corresponde a la grabación del concierto que ofreció en la Plaza de Toros México el pasado 5 de abril, como parte de la gira “Sin Llorar Tour 2025”.

La velada, además de ser importante porque fue la elegida para filmar el primer álbum en vivo de la intérprete -titulado “Monumental (En Vivo desde la Plaza de Toros La México)-, consolidó a Yuridia como la primera mujer en agotar la totalidad del recinto con un espectáculo en formato 360°.

“Que Agonía” en su versión en solitario puede ser disfrutada por el público desde la plataforma de streaming ViX, donde se encuentra disponible la presentación completa de la intérprete en el legendario recinto mexicano.

Ha sido por medio de redes sociales que los fanáticos de Yuridia han aplaudido su decisión. ¿La razón? El cambio de percepción que el público tiene con respecto a Ángela Aguilar de cara a su polémico triángulo amoroso con Christian Nodal y Cazzu.

Comentarios como: “Gracias, ahora sí me siento cómoda escuchando la canción”, “La voz de Ángela Aguilar no hace falta en el tema”, “Así debió salir la canción desde un principio, solo con Yuridia” y “Ahora sí la voy a escuchar”, son prueba del respaldo que la famosa de 38 años recibió durante las últimas horas.

Al día de hoy, el apoyo de sus fans ha quedado plasmado en más de 150 mil vistas a menos de 24 horas de haber debutado en YouTube: “¡Eres grande!”, afirman sus seguidores más fieles.

