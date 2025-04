Yuridia cuenta cómo fue cumplir su sueño de colaborar con Alejandro Fernández

Este 2025, la cantante Yuridia se encuentra de manteles largos con motivo de la celebración de sus 20 años de trayectoria en la escena musical. Para celebrarlo, la sonorense ha preparado varias sorpresas para el público, incluyendo una colaboración con el artista que la ha inspirado por décadas: Alejandro Fernández. Pero, ¿cómo fue el proceso de creación del tema junto al intérprete? Esto fue lo que dijo.

En una entrevista concedida a EXA, la intérprete de “Qué Agonía” reflexionó sobre sus dos décadas de trayectoria y el monumental logro que representa su colaboración con ‘El Potrillo’ para el tema que forma parte de su nuevo disco, “Sin Llorar”.

“Yo no sé si ustedes sabían, pero yo ya llevaba desde que había empezado a cantar diciendo que yo quería hacer un dueto con él, algún día. Se cumplió el sueño 20 años después, porque lo grabé el año pasado. No lo podía creer“, declaró la famosa.

Con la personalidad divertida que la caracteriza, Yuridia rememoró su interacción con Alejandro Fernández en el estudio. Y aunque en el exterior logró calmar sus nervios, una vez concluida su sesión, dejó escapar su emoción.

“Yo me quería hacer la normal, yo me quería hacer la que: ‘Esto me pasa todos los días, claro, Alejandro, somos cuates’, pero cuando se fue yo estaba derretida, yo decía: ‘Mi novio, mi novio Alejandro Fernández’“, contó ante el medio mexicano.

De acuerdo con la estrella de la música, el hijo de Vicente Fernández cuenta con varias cualidades que reafirman por qué es una de las voces más reconocidas de México: “Él era todo lo que yo me imaginé, una cosa fina, hermosa. Muy educado, hablaba bajito, olía riquísimo. Yo decía: ‘¿Qué está haciendo aquí conmigo?’“, añadió emocionada.

Para finalizar, Yuridia se mostró agradecida por la oportunidad de hacer su sueño realidad: “Para mí fue un sueño grabar con él y aceptó hacerlo y ahora sí estoy en deuda con la vida. Estoy muy feliz, estoy muy contenta de haberlo conocido porque te juro que él me hechizó, muy pocas veces me pasa eso que se siente esa euforia con alguien que admiras y que cuando lo conoces, aparte, es todo lo que esperabas”, explicó.

Seguir leyendo:

• Yuridia quiere ayudar a aliviar las penas de sus fans con su gira ‘Sin llorar’

• Así es la increíble mansión de Yuridia en espectacular y pintoresco pueblito de México

• Yuridia y Matías Aranda muestran el rostro de su bebé por primera vez