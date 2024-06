Yuridia quiere ayudar a aliviar las penas de sus fans con su gira ‘Sin llorar’

Yuridia sabe lo sanador que es llorar para aliviar las penas, pero también tiene claro que, aunque es necesario, no hay que dejar que el dolor y el llanto controlen las emociones, y es necesario de decir “basta” para avanzar.

En una reciente entrevista con La Opinión, la cantante mexicana habló sobre su música, su carrera y su nueva gira Sin llorar tour, con la que recorrerá varias ciudades de Estados Unidos en los próximos meses.

“Al principio la canción es como si estuvieras platicando, como si estuvieras hablando literalmente con tu pareja o con la persona que te está haciendo daño y creo que es una situación en la que son palabras típicas que alguien usaría para defenderse, que me encantan muchísimo y por eso la gira se va a llamar Sin llorar y porque esta canción (‘Sin llorar’) se ha vuelto icónica dentro del show, la gente se emociona mucho y yo la disfruto muchísimo. Me gusta mucho el empoderamiento que se siente en ese momento y por eso la gira se llama así”, dice Yuridia sobre el tema que da nombre a su gira.

Aunque la cantante no quiere privar a nadie de llorar, sabe que a veces es necesario dejar de hacerlo para seguir adelante. “A veces decir ‘sin llorar, vamos a lo que sigue’ es algo muy bueno y también es válido”, dijo. “Me encantaría que la gentes después de ir a un concierto mío se sientan completamente desahogados y sabiendo que ya de ahora en adelante ya es sin llorar”, agrega.

Sobre cómo ha evolucionada su carrera, Yuridia dice que ha pasado por muchas cosas importantes y por situaciones difíciles también que han contribuido en su desarrollo como artista.

“Estamos hablando de casi 19 años desde que empecé, cuando tenía 18. Obviamente han pasado muchas cosas muy importantes, fuertes para mí pero muy bonitas al mismo tiempo. Me he ido de gira muchas veces, he conocidos muchos lugares y mucha gente, y han pasado muchas cosas muy hermosas”, aseguró.

La cantante contó que una de las cosas más bonitas de su trabajo es ver lo feliz que hace a las personas con su música. “Es muy divertido irse de gira y ver cómo las personas cantan tus canciones y se desahogan contigo (…) A veces no se saben la letra pero de todas forman gritan y bailan, y buscan la forma de conectarse contigo”, dijo.

Yuridia se siente muy emocionada y también agradecida por tener la oportunidad de llevar su gira a varias ciudades de Estados Unidos. “Estoy muy feliz. Creo que ha pasado un año y medio desde que no me presento en Estados Unidos, entonces estoy lista”, afirmó la cantante, a quien lo que más la emociona es que será una gira familiar porque estará acompañada de sus hijos. “Me llevo a mis hijos. Mi hijo mayor se va de gira conmigo y toca el bajo conmigo, entonces estamos en familia”.

Aunque no hay nada definido aún, la cantante aseguró que, dependiendo de la ciudad, tendrá algunos invitados especiales en los shows de su gira. “A veces toca la casualidad de que están en la misma ciudad. Por ejemplo, en Houston tengo unas amigas que se llaman las Ha*Ash, que viven en Houston, y obviamente las voy a invitar si están en la ciudad”, dijo.

