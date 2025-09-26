Descubre GPT Pulse, el asistente proactivo de OpenAI para empezar el día

GPT Pulse es la nueva herramienta de inteligencia artificial que OpenAI acaba de presentar para transformar la manera en la que interactuamos con ChatGPT. A diferencia de la experiencia tradicional de ChatGPT, donde los usuarios hacen preguntas y obtienen respuestas bajo demanda, Pulse adopta un enfoque proactivo y personalizado para acompañarnos desde el inicio del día.

La esencia es simple: mientras dormimos, Pulse trabaja en segundo plano haciendo una investigación personalizada basada en nuestras conversaciones pasadas, intereses y datos conectados, para entregarnos a la mañana siguiente un resumen visual con actualizaciones relevantes.

Cómo funciona GPT Pulse y qué lo hace diferente

En lugar de ser una IA reactiva que responde solo cuando la interrogamos, GPT Pulse transforma a ChatGPT en un asistente personal y proactivo. Cada noche, la herramienta recopila y sintetiza información de nuestro historial de chats, comentarios directos y aplicaciones conectadas como Google Calendar, Gmail y Google Drive. Este proceso permite que el sistema entienda qué temas son importantes para nosotros y qué tipo de información nos interesa seguir de cerca.

Al despertar, recibimos una serie de tarjetas visuales que ofrecen un compendio rápido y fácil de digerir: desde notificaciones de próximos eventos en el calendario, recordatorios, hasta sugerencias específicas para el día como ideas para comidas, resúmenes de noticias, información sobre viajes o incluso planes de entrenamiento personalizados. Además, podemos interactuar con Pulse para “curar” la información que queremos recibir, eligiendo recibir actualizaciones sobre deportes, noticias tecnológicas u otros temas de interés.

Esta personalización dinámica también se nutre de nuestro feedback diario. Si una actualización no es relevante, basta con marcarla con un pulgar hacia abajo para que Pulse aprenda y ajuste mejor sus próximos reportes. OpenAI asegura que toda la información pasa por rigurosos filtros de seguridad para evitar contenido dañino o inapropiado.

Qué pueden hacer los usuarios con GPT Pulse

GPT Pulse se dirige inicialmente a los usuarios Pro, quienes tienen acceso a esta función dentro de la app móvil de ChatGPT. Para ellos, esta herramienta funciona como un briefing matutino personalizado que permite ahorrar tiempo y empezar el día mejor informados y organizados.

Los usuarios pueden aprovechar Pulse de muchas maneras:

que Pulse sugiere basándose en patrones de conversación, desde recetas rápidas para la cena hasta recomendaciones de actividades recreativas o rutinas de ejercicio. Aumentar la productividad y enfoque con reportes matutinos que iluminan qué áreas requieren atención, ideas frescas o pasos concretos para avanzar en metas a corto y largo plazo.

Además, OpenAI tiene planes para expandir su disponibilidad a otros niveles de suscripción e incluso a la base general de usuarios, buscando democratizar este tipo de asistencia personalizada a bajo costo.

Por qué GPT Pulse es un cambio importante en IA

Lo innovador de GPT Pulse es que pasa de hacer IA reactiva a IA proactiva. Es decir, no esperar que el usuario haga una consulta, sino anticiparse a sus necesidades. Esto significa que OpenAI está revolucionando la experiencia del asistente digital, permitiendo una interacción más fluida y natural que encaja con la vida cotidiana de los usuarios.

Según Sam Altman, CEO de OpenAI, esta función es “su favorita hasta ahora” porque ejemplifica la visión de la compañía: llevar el tipo de apoyo personalizado que antes solo podían pagar los más privilegiados a todo el mundo con el tiempo. Esto es posible también gracias a la infraestructura y colaboración con socios como Oracle y SoftBank, que permiten escalar la capacidad computacional necesaria para entregar actualizaciones complejas cada día a millones de usuarios.

Ya no se trata solo de preguntar para obtener respuestas, sino de tener una IA que “trabaje para ti durante la noche” para hacer que las mañanas sean más productivas, contextualizadas y orientadas a objetivos personales y profesionales.

