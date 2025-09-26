Horóscopo de hoy de Nana Calistar 26 de septiembre de 2025

LEO

Recuerda bien de dónde vienes y hacia dónde vas, porque si no te avispas la gente tonta va a querer fregarte la existencia y echarte a perder tus planes. Amores del pasado andarán tocando tu puerta, pero no todos vienen con buenas intenciones, así que no te me ilusiones de gratis. En la medida que pidas se te dará, pero hazlo con la frente en alto, no de rodillas rogando lo que ya te corresponde por derecho divino. No compares tu presente con tu pasado, porque acabarás cometiendo errores que ya habías superado.

Se vienen oportunidades de mejora laboral y movimientos en trámites o solicitudes que habías dejado en pausa. Ojo con una persona de piel blanca que aparecerá en tu vida, porque puede que traiga tentaciones peligrosas y no conviene confiar tan rápido. Madurarás mucho estos días y ya no será tan fácil que te vean la cara de tonto. En lo sentimental, te llega un ligue sano y hasta un mensaje o llamada de alguien que extrañas harto. Eso sí, cuida tu boquita, porque una imprudencia tuya podría prender pleitos. Ya deja de tropezar con la misma piedra, mi’jo, que la vida te está pidiendo que asumas tus consecuencias y te avientes al ruedo de lo que sigue. Prepárate, porque una sorpresa grande viene en camino y te llenará el corazón de pura felicidad.

VIRGO

Cuídate mucho, criatura, porque podrías andar medio vulnerable con gripas, infecciones o hasta cositas en el terreno de la intimidad. No confíes de más. Cambiará tu manera de ver a cierta persona y aguas con el trabajo, que vienen movimientos que no esperabas. Si notas a tu pareja medio distante, pela bien los ojos: revisa amistades, hábitos y hasta el celular, ahí puede estar el santo y seña del alejamiento. Deja de permitir que la gente se meta en lo que no le importa de tu vida; tu problema es que dejas pasar esas cosas hasta que ya es un desmadrito y cuando te das cuenta, ya estás atorado hasta el cuello.

Personas entran y salen, y debes decidir a quién realmente quieres conservar. Tus ánimos estarán como montaña rusa: unos días de sol y otros de tormenta, y más de uno te va a sacar la vuelta para no toparte de malas. Pon atención a tus finanzas, ahorra y cuida el dinero porque se visualizan gastos innecesarios. No andes echando culpas a los demás de lo que son errores tuyos, madura. Y ojo: un amor del pasado podría volver a tocarte fibras que jurabas muertas, pero recuerda que lo que ya dolió una vez, puede doler el doble si se repite.

LIBRA

Libra, mi cielo, prepárate porque los chismes de la familia estarán al rojo vivo y no faltará quien te meta cizaña para ponerte de malas. Hasta en sueños recibirás señales claritas que se cumplirán antes de que termine la semana, así que abre los ojos y pon atención. No te me caigas por la situación complicada que enfrentarás en estos días; al contrario, úsala como trampolín para salir más fuerte y con más carácter.

Amistades que se fueron podrían querer regresar, pero aguas, porque quien se fue por gusto que no vuelva, no tienes por qué darle chance a que te hagan la misma jugada otra vez. Cambia tu actitud, ponte más positivo y agradecido, porque lo que proyectas es lo que atraes. No dejes que amigos metiches anden opinando en tu vida, porque sus consejos mal dados solo te van a revolver más la cabeza.

Estás en una etapa muy vulnerable y corres el riesgo de caer en brazos del primero que te hable bonito, aunque solo quiera cama y nada de compromiso. Aprende a poner límites y a diferenciar quién viene con amor sincero y quién con ganas de pasar el rato. Vienen días de poner las cartas sobre la mesa con quienes se han pasado de vivos contigo; ya no te quedes callado, habla fuerte y claro. Mucha reflexión vendrá, y aunque la tristeza pueda visitarte, no permitas que se te instale. Ya aprendiste del pasado, no hay necesidad de tropezar otra vez con la misma piedra.

ESCORPIO

Escorpión, agárrate, porque vienen situaciones complicadas, pero nada que no puedas superar con ese colmillo retorcido que tienes. Sientes coraje contra alguien que te ha fregado la vida últimamente y buscarás la forma de ponerle los puntos sobre las íes. La suerte te sonríe en juegos de azar, sobre todo con números terminados en 3, 7 y 9. Se visualizan compras y gustitos, pero cuidado con excederte en los gastos, no vayas a llorar después.

El nuevo mes te traerá sorpresas agradables, sobre todo en el amor: una persona que quieres muchísimo podría empezar a sentir atracción por ti. Te enterarás de embarazo cercano, ya sea de una amistad o familiar. Llegan amistades nuevas, y una en especial tocará tus fibras sensibles. No guardes rencores contra quien no quiso seguir contigo; mejor valórate y reconoce tu poder para atraer lo que quieras. En lo sentimental, vienen reencuentros con gente del pasado que ahora significan más de lo que imaginas. No seas tan aprensivo, ni tan duro con quienes te rodean.

Recuerda que el karma no perdona, así que si no quieres que te caiga de vuelta, no actúes como no te gustaría que te actuaran. Y ojo: no dejes que nadie se pase contigo, porque si alguien sabe contestar y dar cachetadas con guante blanco, ese eres tú. Vive como si no hubiera mañana y disfruta cada instante. Si tienes pareja, la relación entrará en una etapa muy buena que reforzará mucho los lazos entre ustedes.

ARIES

No te quejes de lo que no consigues, criatura, que el que se rinde pierde. Aprende a mantenerte firme, porque los sueños no se cumplen de gratis, se cumplen con constancia y agallas. La vida pronto te pondrá frente a alguien de tu pasado, y ahí comprobarás que el karma es justo y le ha regresado todo lo que un día te hizo. Eso sí, estos días puedes andar medio cansado y con bajón al final del día, no descuides tu descanso.

Se viene una sorpresa que te pondrá la piel chinita y hasta una visita inesperada de un familiar. Si alguna vez dañaste a alguien, aguas, porque en estos días te tocará vivir en carne propia algo parecido. Tus cambios de humor estarán de la fregada y podrías herir con palabras a quien más quieres, luego no sabrás cómo componerlo. En el terreno amoroso se asoman fajes de una noche que te van a sacudir las ideas y cambiar tu manera de ver la vida. Una amistad podría meterte en líos y hasta afectar tus finanzas.

Es momento de aventarte a hacer eso que siempre soñaste y que por falta de tiempo o dinero quedó guardado. Tienes con qué materializar lo que deseas, solo falta que te decidas. No dejes que amores del pasado te alboroten el gallinero ni que te roben la paz. Y mucho cuidado con buscar reemplazos de cariño, porque podrías herir a gente que no lo merece.

TAURO

Ay Tauro, bájale dos rayitas al genio con la gente que siempre ha estado contigo, porque tu manera dura de tratarlos puede hacer que los pierdas cuando menos lo pienses. Aprende a deslindarte de broncas que no son tuyas, no cargues costales que no te tocan. Deja de confiar en quien nomás te vende promesas y nunca cumple, ya estuvo bueno de andar creyendo cuentos chinos. Tu vida ha estado llena de altibajos y cada caída te ha dejado una lección que no debes olvidar.

Una amistad del pasado podría regresar con la cola entre las patas, escucha si quieres, pero al final haz lo que tu corazón te dicte. Se visualiza viaje y reencuentros familiares que te llenarán el alma. Vienen pensamientos de compras o inversiones, y la vida te dice que te avientes, es el momento correcto. En el terreno amoroso podrías terminar en encamamiento con expareja o con alguien nuevo que te mueva el tapete de verdad. También se marca la llegada de un amor nuevo a mediados del próximo mes, por medio de una amistad o familiar.

Tiempos importantes se avecinan, así que piensa bien cada decisión porque un error ahorita puede pesarte más adelante. Eso sí, la vida te abre caminos efectivos en cuestión de dinero, así que aprovecha que la suerte te anda coqueteando.

GÉMINIS

Andas enredado en una situación de la que no sabes ni qué elegir y eso te trae vuelto loco. No dejes que amores de una noche te roben energía ni que te distraigan de lo importante. Tu bronca es esperar que los demás te traten como tú los tratas, pero recuerda que no todos tienen tu corazón, así que bájale a las expectativas. Deja que el mundo gire, no te me desesperes, que todo llega a su tiempo y el que obra bien no ocupa andar rogando.

Si tienes pareja, la verás medio misteriosa, y la razón es que anda con dudas sobre tu cariño o por una persona que anda demasiado cerca de ti. Ponte abusado y no seas tan frío, porque por ahí pueden empezar los problemas. Recuerda quién eres y hacia dónde vas, no dejes cabos sueltos porque la traición se puede asomar de la esquina menos pensada. Si recientemente pasaste por robo o pérdida material, viene dinerito extra que te ayudará a recuperar lo perdido.

En el amor, los fantasmas del pasado siguen rondando, pero ya no te dolerán como antes, ahora estás fuerte y lo malo se te resbala. En lo económico vienen cambios favorables y un negocio en puerta que puede dejarte buenas ganancias. Eso sí, abre bien los ojos con quien haces tratos, porque no todos traen buena intención.

CÁNCER

Ten cuidado porque en estos días habrá gente tonta buscando provocarte y ponerte de malas. No te enganches. Cuida tu físico porque andas en etapa de subir de peso más rápido que la levadura en el horno, y si no te mueves se te hará bolas el engrudo. Tienes proyectos y metas buenísimos en puerta, pero solo se cumplirán si pones disciplina de tu parte. La vida te pondrá en situaciones favorecedoras que te van a levantar el ánimo.

Dentro de tu familia se visualiza un embarazo y eso moverá muchas emociones. Es momento de mirar hacia atrás y evaluar si el camino recorrido ha valido la pena; no te limites, que la vida ya te puso escenarios listos para que te luzcas. Amorcito de tierras lejanas empieza a buscarte, y cuidado porque puede que despierte sentimientos nuevos. Haz una limpia en tu casa, tienes cosas guardadas que nomás estorban y te roban energía.

Recuerda quién eres y hacia dónde vas, no pierdas tu norte por distracciones tontas. Familiar se enferma, pero saldrá adelante. Se marca suerte en juegos de azar y posibilidad de viaje que te caerá de perlas. En el amor, no permitas que la rutina te destruya la relación; reinventa, sorprende y cambia la monotonía, porque si no, esa bomba puede estallar de un momento a otro.

PISCIS

Piscis, criatura del mar, prepárate porque una amistad te soltará un chisme sobre alguien que ni tragas, y eso te dejará intrigado de más. No caigas en esas cosas, porque solo te vas a amargar. Concéntrate en tu vida y que lo demás se vaya a freír espárragos. Hay alguien de tu mismo sexo que siente interés fuerte en ti, pero le da miedo tu rechazo. Si se da la oportunidad, habla claro para que no se confunda, porque de ahí puede nacer una amistad valiosa o algo más.

Cuida cómo actúas y cómo te comportas con los demás, porque podrías dejar mucho que desear. No repitas la tontería de dar terceras oportunidades a quien ya te falló, porque vas a tropezar con la misma piedra. El trabajo traerá estrés, pero también chance de mejorar. No pierdas tiempo en lo que no deja nada bueno. Piensa seriamente en ese negocio que traes en mente, porque podría ser tu escalón para crecer, solo mide bien con quién te asocias.

Si tienes pareja, ya es momento de reinventar la relación y volver a darle sabor. Se han olvidado de lo que eran al inicio y eso los está desgastando. Regresen a la complicidad y comiencen una etapa nueva. Recuerda quién eres y hacia dónde vas; no dejes que la envidia ni las piedras en el camino te hagan perder la fe.

ACUARIO

Acuario, pon atención a tus sueños porque estos días serán reveladores, te mostrarán cosas que de otra manera no comprenderías. Es momento de poner un alto a esas personas que nomás estorban: no hacen ni dejan hacer, y mientras tú los toleras, te roban paz. Saca de tu vida a los que están parados en tu puerta sin entrar, porque solo te descontrolan.

Se asoma la posibilidad de viaje al extranjero y de arrancar un proyecto que habías detenido por tiempo o falta de dinero. Cuida tu salud, porque podrías estar expuesto a infecciones o malestares repentinos. Amores pasajeros y viajes inesperados también se visualizan. No dejes que los comentarios negativos, especialmente de tu familia, te arruinen el ánimo. Aprende a que se te resbalen esas cosas y sigue en tu camino.

Si confías en ti y eres paciente, lograrás lo que deseas. Pero aguas con pérdidas de objetos o robos, sobre todo en tu propia casa. En lo sentimental, alguien del pasado se te presentará en sueños y te hará cuestionar muchas cosas. Ese negocio que traes en la cabeza está en tiempo perfecto para arrancar, nomás es cuestión de que te decidas y lo empujes.

CAPRICORNIO

Capricornio, vienen días buenísimos en el trabajo, incluso con un cambio que te va a beneficiar. Eso sí, no te quedes callado: exige lo que es tuyo y lo que te corresponde por derecho. No mendigues amor ni atención, porque quien te quiere lo demuestra, y el que no, que agarre su camino. No te limites en sueños ni metas, porque así solito te bloqueas y retrasas tus propios logros.

Ten cuidado con persona de piel morena, que no trae buenas intenciones y podría meterte en problemas serios. Un viaje se visualiza y te irá de lo mejor, solo hay que planearlo con calma. Reflexión y cambios inesperados se marcan en tu manera de tratar a alguien muy importante para ti, pero ese ajuste será para bien.

No pienses en segundas oportunidades, no es momento de perdonar más errores, porque si lo haces, te la volverán a aplicar. Noticias de dinero vienen en camino, y te caerán como bendición, solo cuida en qué lo inviertes. En lo personal, presta atención a tu alimentación, porque podrías subir de peso sin darte cuenta. Cuida tu cuerpo, porque es el único que tienes para seguir avanzando.

SAGITARIO

Sagitario, aguas porque los chismes familiares se pondrán densos y eso podría sacarte de tus casillas. No te enganches. No te limites en tus sueños ni en tus metas; este año traes la suerte de tu lado, sobre todo en lo económico, así que aprovéchala. Noticias inesperadas de viajes o eventos sociales llegarán y podrían cambiarte la rutina para bien.

Andarás sentimental estos días, pero poco a poco encontrarás el balance que necesitas para volver a disfrutar la vida como se debe. Confía en ti, porque has pasado por pruebas difíciles y siempre has salido victorioso. No pierdas tiempo en amores del pasado, menos si ya hay corazones nuevos queriendo entrar. No dejes que críticas o comentarios negativos arruinen tu día; mucha gente habla desde la envidia.

Deja que el mundo gire y vive tu vida a tu manera. El amor traerá sorpresas, porque en cualquier momento podría regresar alguien del pasado que ahora viene con intenciones más serias. Solo tú decidirás si vale la pena. No dejes que nadie se meta en tus asuntos, porque cada quien carga con su cruz y la tuya ya es bastante.