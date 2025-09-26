La preocupación en Dinamarca por las recientes incursiones de drones que obligaron a cerrar varios aeropuertos

Una noche de incidentes con drones en aeropuertos y bases militares en toda la región de Jutlandia, en el oeste de Dinamarca, no ha dejado daños, aunque ha mostrado las vulnerabilidades de las defensas del país europeo.

En una era de guerra híbrida, existe una sensación de vergüenza en Dinamarca, uno de los miembros fundadores de la OTAN, por el hecho de que su infraestructura crítica se haya vuelto tan vulnerable.

Los aeropuertos de Aalborg y Billund tuvieron que cerrar, y se avistaron drones en Esbjerg, Sonderborg y Skrydstrup. Aalborg también funciona como base militar y Skrydstrup alberga algunos de los aviones de combate F-35 y F-16 de la fuerza aérea danesa. También se vieron drones sobre el regimiento Dragón de Jutlandia en Holstebro.

Desde entonces, ha habido reportes de que de la policía investiga actividades de drones alrededor de las plataformas de petróleo y gas de Dinamarca en el Mar del Norte, y cerca del puerto central de Korsor.

La pregunta que ahora enfrenta el ejército del país es cómo responder.

BO AMSTRUP/Ritzau Scanpix/AFP: El aeropuerto de Aalborg fue uno de los objetivos de los drones.

Guerra híbrida

Ninguno de los drones ha sido derribado; los jefes de defensa decidieron que era más seguro no hacerlo, pero esa no es una solución a largo plazo.

Por supuesto, Dinamarca no está sola.

Noruega, Estonia, Polonia, Bulgaria y Rumanía han sido objeto de guerra híbrida en las últimas semanas. Todos están en el flanco oriental de la OTAN.

Tanto Estonia como Polonia han invocado el Artículo 4 de la OTAN este mes después de que aviones de guerra rusos entraran en el espacio aéreo estonio durante 12 minutos, y alrededor de 20 drones rusos violaran el espacio aéreo polaco y fueran derribados.

Dinamarca ha afirmado que un “actor profesional” fue el responsable de los ataques con drones que registró, y no ha dado más detalles.

El Artículo 4 reúne a la alianza defensiva para una consulta cuando la “integridad territorial, la independencia política o la seguridad” de un miembro “se ve amenazada”.

Actualmente, el gobierno danés está evaluando si invocarlo también.

Aleksander Kalka / Getty: La incursión de drones ha puesto en alerta al flanco oriental de la OTAN.

Este es un momento serio para Dinamarca y sus máximos responsables de su gobierno convocaron rápidamente una conferencia de prensa en la que el ministro de Defensa, Troels Lund Poulsen, dijo que la acción de los drones parecía “sistemática”, debido a la cantidad de ubicaciones atacadas.

“Esto es lo que yo definiría como un ataque híbrido”, dijo, sin atribuir la culpa, ya que no tienen pruebas concretas.

Rusia no ha sido descartada, algo que la primera ministra Mette Frederiksen dejó claro después de la aparición de drones el lunes por la noche sobre Copenhague.

Moscú “rechaza firmemente” cualquier implicación y su embajada en Copenhague ha denunciado los incidentes como una “provocación escenificada”.

Rusia, “una amenaza”

Sin embargo, Frederiksen no tiene dudas sobre el riesgo y dijo la semana pasada que Rusia “será una amenaza para Europa y Dinamarca durante los años venideros”.

Nadie ha resultado herido todavía, principalmente porque se permitió que los drones siguieran su curso de vuelo.

El jefe de Defensa, Michael Hyldgaard, lo explicó de forma sencilla: “Cuando derribas algo en el aire, algo también vuelve a caer”.

Un ejemplo de esto fue cuando el tejado de una casa quedó destruido en Wyryki, en el este de Polonia, supuestamente por un misil disparado por un avión de la OTAN.

La policía de Jutlandia sí dijo que intentarían derribar los drones si se podía hacer de forma segura, y los militares han dejado claro que están preparados para hacerlo sobre instalaciones militares, dependiendo de “la evaluación de la amenaza específica y las posibles consecuencias del derribo”.

Pero hasta ahora no ha sucedido.

Getty Images: Los drones han obligado a suspender las actividades en aeropuertos daneses.

Kjeld Jensen, del centro de drones de la Universidad del Sur de Dinamarca, acepta que es embarazoso que las vulnerabilidades de Dinamarca hayan quedado al descubierto, pero cree que la policía y los militares actuaron apropiadamente.

“Yo no derribaría los drones si están sobre una zona urbana o un aeropuerto”, afirma, “ya que tienen que caer, y podría haber combustible o baterías creando un incendio, que es también un riesgo que hay que tener en cuenta”.

“Hay que decidir si es más peligroso que dejarlo volar”, dice Peter Viggo Jakobsen, de la Real Academia de Defensa Danesa. “Pero no es una situación sostenible y necesitamos encontrar ideas”.

El enfoque cauteloso de Dinamarca es marcadamente diferente al de Polonia desde las incursiones de drones de Rusia allí el 10 de septiembre.

Esta semana, el ministro de Asuntos Exteriores polaco, Radek Sikorski, advirtió a Moscú en la ONU: “Si otro misil o avión cruza nuestro territorio sin permiso, intencionadamente o por accidente, y es derribado y sus restos caen en territorio de la OTAN, no vengan aquí a quejarse. Han sido advertidos”.

Horacio Villalobos / Getty: Derribar drones sobre zonas urbanas puede ser peligroso.

Sin las herramientas

Dinamarca y muchos de sus vecinos no tienen el tipo de herramientas que necesitan para derribar los drones.

El gobierno anunció recientemente planes para una “defensa aérea en capas integrada”, junto con una inversión en armas de precisión de largo alcance para atacar territorio enemigo.

Pero eso es de poca utilidad para las defensas de Dinamarca en este momento.

“Desde una perspectiva de ingeniería, es mucho más fácil construir un dron que pueda volar que construir algo que pueda evitar que vuelen”, señala Jensen, de la Universidad del Sur de Dinamarca.

El viernes, Dinamarca se unirá a varios aliados de la OTAN y a Ucrania para discutir la idea de erigir un “muro de drones” propuesto por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para proteger las fronteras orientales de la UE.

Es más probable que lo que se discuta se centran en el tipo de drones armados que llegaron al espacio aéreo polaco, en lugar de los drones desarmados con luces brillantes vistos sobre Dinamarca.

El objetivo es crear un sistema de detección temprana, aunque, de nuevo, eso podría no haber ayudado a Dinamarca esa noche si los drones avistados sobre Jutlandia fueron lanzados localmente.

Si Rusia estuviera detrás de los drones, a pesar de sus desmentidos, entonces, según los estándares de la guerra híbrida, esta operación parece haber sido un éxito.

Los aeropuertos fueron cerrados brevemente, los sitios militares de Dinamarca fueron expuestos como vulnerables y los ministros de alto rango se vieron obligados a dar una conferencia de prensa apresurada para mitigar las preocupaciones públicas.

Pero les ha dado a los daneses una nueva llamada de atención. La policía ha elevado su nivel de crisis y el ministro de Defensa ha hablado de que el país se enfrenta a una nueva realidad.

