Los Ángeles: pronóstico del tiempo para este viernes 26 de septiembre

La ciudad de Los Ángeles se prepara para un día y una noche con movimientos de nubes y presencia y ausencia de claros. De acuerdo al parte meteorológico de AccuWeather, la temperatura se incrementaráhasta un total de 79 grados Fahrenheit (26ºC) de máxima durante el día, mientras que a la noche se registrará la temperatura más baja, con 66 grados Fahrenheit (19ºC) de mínima. Además, habrá vientos que soplarán desde el sur con velocidades de 6.84 mph durante la jornada y de 4.35 durante la noche.

La probabilidad de lluvia para estas franjas del día estará entre el 25 y 23 por ciento. Por otra su parte, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” rondará los 84ºF (29ºC) de máxima y 84ºF (29ºC) de mínima.

En esta época del año, el amanecer dará comienzo a las 06:44 h, mientras que el crepúsculo ocurrirá a las 18:44 h. En total tendremos 12 horas de luz solar durante este viernes.

El pronóstico del tiempo para mañana en Los Ángeles

En cuanto al clima en Los Ángeles mañana habrá más nubes que claros con escasa probabilidad de precipitaciones. Las temperaturas tendrán una variación entre los 66 y los 79 grados Fahrenheit (19 y 26ºC). Las probabilidades de lluvia serán de 19% por la mañana, 25% por la tarde y 19% por la noche.

El clima en Los Ángeles

La bella ciudad de Los Ángeles cuenta con un clima templado durante la mayor parte del año, con la temporada cálida que abarca desde julio hasta septiembre. Durante este tiempo, la temperatura máxima diaria de media es de más de 80 °F, con agosto como el mes más caluroso con una temperatura máxima de media de 84 °F y mínima de 66 °F.

Por otro lado, la temporada fresca de LA abarca los meses de noviembre hasta marzo, con la temperatura máxima promedio diaria siendo menos de 70 °F. El mes más frío del año en Los Ángeles es el mes de la Navidad, diciembre, cuya temperatura mínima es de 66 °C y máxima de 68 °C.

¿Qué clima hay en Estados Unidos?

Un país de tal extensión como Estados Unidos presenta climas muy contrastados según la región y la época del año. En la Costa Este, los climas predominantes son el húmedo subtropical en la zona del sudeste y el continental húmedo en la zona situada más al norte.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos cálidos y húmedos e inviernos frescos con precipitaciones elevadas en zonas de costa, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año que se transforman en en invierno y fuertes tormentas en los meses de verano.

En la región oeste de Estados Unidos se dan al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos helados y veranos templados y veranos muy e inviernos suaves. Ambos tienen poca probabilidad de precipitaciones dada su condición seca. El clima mediterráneo se da en la zona costera del oeste estadounidense, con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.

