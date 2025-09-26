Los mejores y peores lugares para comprar gafas en línea y en persona





Los resultados de la encuesta de CR pueden ayudarte a encontrar la tienda de gafas adecuada.

Hay algunos factores clave a considerar al elegir dónde comprar gafas.

Según una encuesta realizada en el 2024 por The Vision Council, una asociación sin fines de lucro de la industria óptica, aproximadamente el 68% de los adultos en Estados Unidos usan gafas con receta médica. Si eres uno de ellos, tus gafas probablemente te acompañan siempre y son una de las primeras cosas que tomas al despertarte cada mañana. Por eso, quieres asegurarte de que te ayuden a ver mejor, se vean bien, sean cómodas y resistan el uso diario.

Eso puede parecer mucho esperar de un par de gafas. Por eso, Consumer Reports se propuso averiguar qué tiendas de gafas, tanto físicas como en línea, realmente cumplen con lo que prometen.

Nuestra encuesta de otoño del 2022 recopiló las respuestas de más de 11,450 miembros de Consumer Reports sobre sus experiencias de compra de gafas con graduación en los últimos 24 meses. Los participantes dieron su opinión sobre las tiendas donde compraron sus gafas, respondiendo preguntas sobre la calidad del producto, el precio, el servicio al cliente, el cuidado al ajustar las gafas, el seguimiento posterior, las políticas de la tienda, la variedad de modelos y más.

Para que una tienda fuera incluida en nuestras calificaciones, debía haber sido evaluada por al menos 50 participantes, y solo se incluyeron las respuestas de quienes compraron tanto los armazones como los lentes en la misma tienda. Hemos publicado calificaciones completas de 18 tiendas, disponibles para los miembros de CR aquí. Y, seas miembro o no, la guía de compra de tiendas de gafas de CR ofrece sugerencias útiles.

Aquí te contamos lo más importante que descubrimos para ayudarte a encontrar las mejores tiendas de gafas según tus necesidades.

Cómo compran los consumidores sus gafas con receta médica

Aunque internet ofrece una gran variedad de opciones para comprar gafas con graduación en línea, la mayoría de los consumidores (el 90 % según nuestra encuesta) todavía compran sus gafas en tiendas físicas. La comodidad es clave en este caso. La razón que los participantes mencionaron con más frecuencia para elegir una tienda fue que era donde se habían realizado el examen de la vista. Para quienes compraron en línea, el factor más importante en su decisión fue la comodidad de compra en línea.

Qué tiendas de gafas obtienen las mejores calificaciones

En general, encontramos que los consumidores estaban bastante satisfechos con su elección de tienda. La mitad de las tiendas que evaluamos obtuvieron calificaciones favorables.

Entre las tiendas físicas, Costco Optical, Sam’s Club Optical, minoristas independientes, consultorios privados, Target Optical, Kaiser Permanente y Walmart Vision Center encabezaron la lista gracias a sus altas calificaciones en satisfacción general. En cuanto a las tiendas en línea, Eyebuydirect.com y GlassesUSA.com recibieron las mejores calificaciones, al igual que Warby Parker (que también ofrece compras en persona en tiendas físicas en ciertas ciudades de Estados Unidos y Canadá).

Qué es lo más importante al elegir una tienda de gafas

Entre los encuestados que compraron gafas, el principal factor que determinó su satisfacción general fue cómo evaluaron la calidad del producto, seguido del precio y de la ayuda que recibieron de los vendedores.”

Calidad: Las gafas deben estar bien hechas, ser duraderas, verse bien y ayudarte a ver mejor. No nos sorprende que la calidad fuera un factor importante para los consumidores. Nueve de las 18 tiendas evaluadas recibieron calificaciones favorables en esta categoría, incluyendo Costco Optical, Warby Parker, Sam’s Club Optical, Target Optical, Kaiser Permanente, así como minoristas independientes y consultorios privados de oftalmólogos. Sin embargo, algunas tiendas que obtuvieron altas calificaciones en esta categoría, como Pearle Vision y LensCrafters, vieron sus puntuaciones generales afectadas por bajas calificaciones en otras áreas, especialmente en el precio.

Precio: El precio medio que los miembros pagaron por sus gafas en nuestra encuesta fue de $205 después del seguro, aunque el rango de precios para un par de gafas es amplio, llegando a superar los $1,000 en algunos casos. Costco Optical, Eyebuydirect.com y ZenniOptical.com obtuvieron las mejores calificaciones en esta categoría. Los consultorios médicos privados y los minoristas independientes, aunque recibieron buenas calificaciones generales de los consumidores, obtuvieron algunas de las puntuaciones más bajas debido a sus precios altos.

Servicio: Esto puede incluir al personal (ya sea por “chat en vivo” en línea o en persona) ayudando a programar una cita, solicitando armazones directamente al fabricante, dándote consejos sobre los acabados de los lentes, o simplemente diciéndote que los armazones tipo aviador te quedan mejor que los modelos cuadrados sin armazón. En nuestra encuesta, Warby Parker obtuvo las mejores calificaciones en servicio al cliente, al igual que los minoristas independientes y los consultorios privados.

Tiendas de gafas con bajas calificaciones

¿Dónde reportaron los participantes de la encuesta que tuvieron las peores experiencias? America’s Best recibió las calificaciones más bajas de todas las tiendas evaluadas en nuestra encuesta, mientras que VisionWorks y LensCrafters también obtuvieron puntuaciones bajas en varias categorías.

Por supuesto, la satisfacción depende de cada persona, así que si estás contento con tu tienda, sigue con ella sin problema. Pero si buscas mejor precio o mejor servicio, o si eres nuevo en el mundo de los lentes con receta médica y buscas una recomendación, nuestros miembros pueden consultar las calificaciones de tiendas de gafas de CR para ver cuáles obtuvieron buenos resultados.

