Países en la ONU advierten la necesidad de “gobernar” a la IA o someterse a ella

Los 193 estados miembros de la ONU, más empresas tecnológicas, expertos y miembros de la sociedad civil se reunieron en un inusual y multitudinario evento en la ONU para volcar sus ideas sobre la gobernanza de la inteligencia artificial (IA).

Se trataba del primer Diálogo global sobre gobernanza de la IA, un foro facilitado por España y Costa Rica y aprobado por la Asamblea General para que cuantos más actores posibles participen en el desarrollo y los límites de la IA, aunque el formato final fue una sucesión de discursos.

En ese contexto, el Secretario General de la ONU, António Guterres, lanzó una advertencia, “O gobernamos la inteligencia artificial o ella nos gobernará a nosotros”, mientras España alertó que esta tecnología podría crear “un futuro de ganadores y perdedores” si no se establecen mecanismos de control global.

Entre los ponentes destacados estuvo el presidente de Microsoft, Brad Smith, señaló que la IA requiere “cimientos”, pues no estará disponible para un país a menos que este tenga “electricidad, conectividad y acceso amplio a las capacidades digitales”, y son unas 3,900 millones de personas las que carecen de esas condiciones.

La arquitectura global presentada por Guterres, dijo, se articula en tres pilares: política, ciencia y capacidad. Esta estructura responde directamente a los tres desafíos identificados por la presidenta de la Asamblea General, Annalena Baerbock: concentración del poder tecnológico, vacío regulatorio y sostenibilidad.

Baerbock había alertado en la inauguración que “el 99% de las personas objetivo en la pornografía de ultrafalsos son mujeres” y que la IA “puede convertir prejuicios ocultos en un puesto de trabajo denegado”. Frente a esto, Guterres insistió en que estas iniciativas buscan “proporcionar claridad, generar confianza y reducir desigualdades”.

Por su parte, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, comparó este esfuerzo regulatorio con la creación del Organismo Internacional de Energía Atómica en 1957, destacando que desde entonces “ningún país ha usado armas nucleares contra otro”.

El mensaje final fue contundente: “La IA puede ser un motor para el desarrollo humano o un factor de mayor desigualdad y riesgo. Puede ayudarnos a cumplir nuestros sueños como humanidad o hacer realidad nuestras peores pesadillas”.

