San Antonio, Texas: el tiempo para hoy viernes 26 de septiembre

Si vives en San Antonio o te encuentras de viaje esta ciudad del sur de Texas, es importante saber cómo va a estar el tiempo este viernes 26 de septiembre. Desde veranos cálidos hasta inundaciones ocasionales, es necesario saber qué esperar y cómo prepararse para hoy en la ciudad.

Durante la mayor parte del día de hoy en San Antonio se prevén cielos sin nubes. Se espera una temperatura máxima de 93 grados Fahrenheit (34ºC) alrededor de las horas centrales del día y una temperatura mínima de 66 grados Fahrenheit (19ºC) durante la madrugada. También se espera un viento del noreste, que podría llegar a los 5.59 mph en el día. El porcentaje de nubosidad será del 11%.

La presión atmosférica media será de 1013.1 hPa, una medición que irá constante. El amanecer será a las 07:24 h y el crepúsculo será a las 19:26 h, lo que significa un total de 12 horas de luz.

El tiempo en San Antonio, Texas para mañana

El pronóstico del tiempo en San Antonio, Texas, para mañana indica que tendremos escasa nubosidad. Las temperaturas se moverán entre los 68 y los 93 grados Fahrenheit (20 y 34ºC).

El pronóstico del tiempo en San Antonio para los próximos 7 días

Mira una estimación del clima en San Antonio, Texas, para la próxima semana con los principales indicadores: temperatura, probabilidad de lluvia, vientos y presión atmosférica.

El clima en San Antonio, Texas

San Antonio, Texas, es famosa por su clima cálido, con temperaturas por encima de los 90º F en las épocas más veraniegas. La Ciudad del Río cuenta con un clima subtropical húmedo, es decir, inviernos suaves y veranos calurosos.

La temperatura media en San Antonio durante el año es de 70° F. Sin embargo, en función del momento del año estas varían de manera significativa.

En verano, los termómetros pueden ascender hasta los 100° F, por lo que es importante beber agua y quedarse a cubierto durante las horas más calientes del día. Por el contrario, las temperaturas invernales en San Antonio son suaves y llevaderas, con una media de unos 50° F.

