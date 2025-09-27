La gobernadora de Oregon rechaza el plan de Trump de enviar tropas a Portland

“No hay insurrección, no hay amenaza a la seguridad nacional y no se necesitan tropas federales en Portland”, declaró la gobernadora demócrata de Oregon, Tina Kotek, al comienzo de una conferencia de prensa el sábado, horas después de que el presidente Donald Trump anunciara su intención de enviar tropas a Portland.

En una publicación en Truth Social, Trump afirmó que enviará tropas federales a Portland para “proteger” la ciudad y las instalaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Antifa y otros “terroristas nacionales”.

La publicación de Trump también indicó que lo hizo a petición de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y ordenó al secretario de Guerra, Pete Hegseth, que proporcione todas las tropas necesarias para proteger Portland, devastada por la guerra, y cualquiera de nuestras instalaciones del ICE bajo asedio de ataques de Antifa y otros terroristas nacionales.

El presidente también dijo que “autorizaba el uso de fuerza total, si fuera necesario”, aunque no quedó claro a qué se refería exactamente.

La gobernadora Kotek afirmó haber hablado con el presidente el sábado y haberle dicho claramente que no era necesario enviar tropas federales a Portland.

Pero añadió: “No tuvimos ninguna comunicación proactiva de la Casa Blanca hasta que me puse en contacto con ellos”.

Kotek reiteró que la ciudad no necesita tropas de la Guardia Nacional ni tropas federales.

“Hablé con el presidente. Le pedí que no enviara tropas. Intenté comprender su razonamiento y le dije que nos encargaríamos de ello. Tengo plena fe y confianza en las fuerzas del orden locales y en la gente que está aquí hoy. No necesitamos tropas federales. Y le dije que no estábamos de acuerdo. Y él respondió: ‘Bueno, sigamos hablando’”.

Kotek afirmó que seguirá comunicándose con el presidente para decirle que no hay razón para que tropas federales vengan a Portland.

También habló con la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y le dijo que no se necesitaban tropas en la ciudad.

Durante la conferencia de prensa, la gobernadora, flanqueada por el alcalde de Portland, Keith Wilson, y otros funcionarios y legisladores, dijo que no tiene planes de llamar a la Guardia Nacional de Oregon ni a la Policía Estatal de Oregon para ayudar con posibles disturbios entre agentes federales y manifestantes.

Kotek instó a los habitantes de Portland a no caer en la trampa, pero añadió que está coordinando con el fiscal general de Oregón, Dan Rayfield, para determinar si es necesaria alguna respuesta.

