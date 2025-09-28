Imelda amenaza la costa sureste de EE.UU. mientras Humberto sigue fuerte en el Atlántico

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) informó que la Depresión Tropical Nueve se ubica al noroeste de Cuba y avanza hacia las Bahamas, donde ya se registran lluvias intensas y ráfagas de viento. El sistema podría fortalecerse este domingo por la tarde y recibir el nombre de Imelda, para luego alcanzar la categoría de huracán débil a inicios de la próxima semana.

De acuerdo con los pronósticos, el ciclón se movería paralelo a la costa de Florida antes de situarse frente a Georgia y las Carolinas, donde provocaría fuertes precipitaciones, vientos con fuerza de tormenta tropical, marejadas ciclónicas e inundaciones costeras.

Gobernadores en alerta

El gobernador de Carolina del Sur, Henry McMaster, advirtió que la población debe mantenerse atenta pese a que no se prevén evacuaciones obligatorias.

“Esta tormenta es mortalmente grave. No solo grave. Mortalmente grave”, dijo en conferencia de prensa.

El estado ya ha desplegado equipos de búsqueda y rescate y recursos aéreos en puntos estratégicos.

En Carolina del Norte, el gobernador Josh Stein declaró estado de emergencia en previsión de los posibles impactos.

La ciudad de Charleston también decretó emergencia local como medida de precaución, mientras cuadrillas trabajan en la limpieza de desagües e instalación de bombas y barricadas.

Impacto en el Caribe

El sistema ha dejado intensas lluvias en República Dominicana, donde las autoridades evacuaron a cientos de personas y emitieron alerta roja en cinco provincias.

En las Bahamas, el Departamento de Meteorología llamó a la población de las islas del noroeste y centro —incluyendo Nasáu, Andros y Long Island— a ultimar preparativos ante la inminente llegada de condiciones de tormenta tropical.

“Los residentes en zonas bajas deben tomar medidas para mitigar los daños a la propiedad debido a las inundaciones”, advirtió la institución.

Humberto sigue siendo una gran amenaza

Mientras tanto, el huracán Humberto se debilitó ligeramente, pero sigue siendo un ciclón de categoría 4, con vientos sostenidos de 250 km/h, lo que lo mantiene como una de las tormentas más intensas de la temporada del Atlántico.

El fenómeno se ubica a unos 945 kilómetros al sur de Bermudas, desplazándose hacia el oeste-noroeste.

Los meteorólogos advirtieron que podría requerirse una alerta de tormenta tropical en Bermudas en las próximas horas y que el oleaje generado alcanzará la costa este de Estados Unidos a partir del lunes.

En paralelo, las marejadas de la tormenta tropical Narda, antes huracán, afectan a México y Baja California Sur, con riesgo de corrientes de resaca peligrosas que incluso podrían impactar las costas del sur de California en los próximos días.

