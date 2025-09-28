Miles de argentinos salen a las calles para exigir justicia en el caso de los brutales asesinatos de 3 mujeres jóvenes

Miles de personas participaron en una protesta contra el feminicidio en Buenos Aires de tres mujeres jóvenes torturadas y asesinadas en un crimen que ha conmocionado a Argentina.

Los brutales asesinatos de Lara Gutiérrez, de 15 años, y de Morena Verdi y Brenda del Castillo, ambas de 20, fueron transmitidos en vivo por redes sociales.

La policía cree que una banda de narcotraficantes fue responsable y que el crimen se transmitió como advertencia.

Hasta el viernes, habían arrestado a cinco sospechosos (tres hombres y dos mujeres), según la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, pero un joven peruano de 20 años, al que acusan de ser el líder del grupo, sigue prófugo.

BBC: Las tres habían sido reportadas como desaparecidas

Las víctimas fueron engañadas para subirse a una camioneta creyendo que se dirigían a una fiesta el 19 de septiembre, según los investigadores.

Pero según las autoridades esto formaba parte de un plan para “castigar” a la niña y a las jóvenes por violar el código de la pandilla y para que sirviera como advertencia para otros.

Uno de los detenidos reveló un video del incidente durante el interrogatorio, según Javier Alonso, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires.

En él, se escucha a un líder de la pandilla decir: “Esto les pasa a los que me roban droga”.

Las autoridades publicaron una fotografía del presunto autor intelectual peruano esperando que alguien lo reconozca.

Los cuerpos de las tres víctimas fueron encontrados enterrados en una propiedad en un suburbio del sur de Buenos Aires el miércoles, cinco días después de su desaparición.

Getty Images: La manifestación fue organizada por grupos feministas y organizaciones políticas en Buenos Aires

En Buenos Aires, familiares de las víctimas marcharon el sábado hacia el Congreso exigiendo justicia para las mujeres y la niña.

“Las mujeres deben ser protegidas más que nunca”, le dijo a la prensa el padre de Brenda, Leonel del Castillo, durante la protesta.

Anteriormente, declaró que le era imposible identificar el cuerpo de su hija debido a los abusos que sufrió.

Antonio del Castillo, abuelo de las primas de 20 años, lloraba mientras calificaba a los asesinos de “sanguinarios”.

“No le harías a un animal lo que les hicieron”, dijo.

Una mujer es asesinada por un hombre cada 36 horas en Argentina, según un grupo de monitoreo de feminicidios del país, citado por la agencia AFP.

