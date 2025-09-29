El pronóstico del clima de hoy en Miami para este lunes 29 de septiembre indica que los termómetros alcanzarán un máximo de 90 grados Fahrenheit (32ºC) en la Magic City. Por su parte, la probabilidad de lluvia será del 4% y tendremos cielos sin nubes, mientras que las ráfagas de viento llegarán a las 12.43 mph de máxima en el día y los 9.32 mph por la noche.

Durante la noche en Miami la temperatura llegará a los 77 grados Fahrenheit (25ºC), mientras que la previsión de precipitación será de 3 y se esperan cielos despejados. Las ráfagas de viento serán de 9.32 millas por hora.

Por otra su parte, la sensación térmica o “temperatura real” que se espera para esta jornada será de 99ºF (37ºC) de máxima y 99ºF (37ºC) de mínima.

Durante este periodo del año, la aparición del Sol se produce con el amanecer a las 07:12 h, mientras que nos deja en el horizonte a las 19:10 h. En total, tendremos 12 horas de sol durante el día.

El tiempo en Miami para mañana

En cuanto al clima en Miami mañana, el pronóstico indica que se esperan nubes y claros con probabilidad de lloviznas generalizadas e intermitentes. Las temperaturas tendrán una variación entre los 77 y los 90 grados Fahrenheit (25 y 32 grados Celsius). ¿Mañana llueve en Miami? Con la última actualización del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y la información provista por AccuWeather, se estima que las probabilidades de precipitaciones mañana son del 60%.

El Clima en Miami para los próximos 7 días

Si quieres adelantarte y conocer lo que se espera del tiempo en Miami en los próximos 7 días, aquí te aportamos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en mente que las condiciones meteorológicas en el Sur de la Florida cambian día a día, por lo que te recomendamos consultar cada día nuestro sitio.

¿Cuánto llueve en Miami?

Conforme a los informes del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, la temporada con más lluvias en Miami incluye el final de la primavera y el verano, con el otoño y el invierno como temporadas más secas. Como se puede visualizar en la gráfica inferior, los meses de Agosto y Septiembre son los meses más lluviosos.

Los meses más cálidos y fríos en Miami

Miami tiene un clima que es la envidia de muchas otras ciudades, con inviernos templados y veranos no muy cálidos, eso sí, la humedad en los meses más calientes es muy elevada lo que también incrementa la sensación térmica.

El periodo de más calor en Miami sucede alrededor del mes de agosto, donde los termómetros suelen lograr los 87.3 °F (30.7 °C). Luego, el período más frío del año ocurre durante el mes de enero, en el que las temperaturas suelen bajar hasta los 61.0 °F (16.1 °C).

No te pierdas las novedades del clima en Miami en https://laopinion.com/tema/clima-en-miami/.