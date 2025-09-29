Cómo evitar que dañes tu sartén antiadherente





Sigue estas reglas para que tu sartén antiadherente favorita te dure muchos años.

By Althea Chang-Cook

Las sartenes antiadherentes son muy atractivas, y no solo porque la comida se desliza fácilmente al cocinar. En una encuesta nacional de CR a 2,158 adultos estadounidenses, Consumer Reports encontró que algunas de las principales razones por las que las personas eligen los modelos antiadherentes son por su facilidad de limpieza (el 59% de los usuarios las eligió por ello) y el menor consumo de aceite al cocinar (el 26%).

El revestimiento antiadherente puede ser de teflón (también conocido por su nombre químico, politetrafluoroetileno) o un acabado cerámico. Las sartenes con la etiqueta “Fabricadas sin PTFE” en nuestras calificaciones suelen tener algún tipo de este revestimiento.

Algunos expertos afirman que es poco probable que una sartén recubierta de PTFE en buen estado se exponga a altos niveles de PFAS u otras sustancias químicas nocivas. Sin embargo, quienes deseen limitar su exposición podrían preferir evitar por completo las sartenes con este revestimiento.

Independientemente del revestimiento que elijas, la superficie se deteriorará con el tiempo, especialmente si no la tratas con cuidado. Esto hace referencia a tener cuidado con los utensilios que utilizas, el aceite con el que cocinas (si lo usas) y, por supuesto, cómo limpias la sartén.

“Si la sartén antiadherente tiene algun golpe o una rayadura, deberías tirarla”, dice Breann Chai, quien dirige las pruebas de utensilios de cocina en Consumer Reports. “El revestimiento antiadherente podría desprenderse y contaminar los alimentos que se cocinan en la sartén, y debes evitar ingerir partículas del revestimiento antiadherente”, añade.

Aquí te explicamos cómo puedes evitar tener que tirar tu sartén (y gastar dinero en una nueva).

Cómo cuidar una sartén antiadherente

¿Qué cuidados adicionales necesita tu sartén antiadherente? Entrevistamos a fabricantes y consultamos a expertos de nuestros laboratorios para determinar qué debes hacer para garantizar que el revestimiento de tu sartén se mantenga seguro y que tus huevos fritos te salgan perfectos durante años.

1. Evita los utensilios de metal. El metal puede rayar o dañar la superficie antiadherente, haciendo que los alimentos se peguen y dificultando la limpieza de la sartén. En su lugar, utiliza utensilios de silicona o madera.

2. No las apiles. Al apilar sartenes antiadherentes, el fondo de una puede rayar la superficie de cocción de la otra. Calphalon, entre otras marcas, advierte a los propietarios de sus utensilios de cocina que apilar sartenes o guardar tapas entre ellas puede anular la garantía. Si no tienes espacio y es imprescindible apilarlas, coloca una agarradera, un paño de cocina o alguna otra capa suave entre las sartenes para proteger la superficie de cocción.

3. Evita el aceite en aerosol. Los aerosoles de cocina se queman a una temperatura más baja que la mantequilla o el aceite y pueden dejar una acumulación pegajosa en la sartén que es difícil de eliminar. De hecho, Anolon indica en sus manuales de usuario que usar aceite en aerosol en sus sartenes antiadherentes anulará la garantía. Si prefieres rociar un poco de aceite en la sartén antes de cocinar, mejor llena un rociador con tu aceite vegetal o aceite de oliva preferido.

4. No calientes una sartén antiadherente vacía. Calentar una sartén antiadherente vacía puede dañar el revestimiento y acortar su vida útil, según T-Fal, un importante fabricante de sartenes antiadherentes. Además, el sobrecalentamiento de los revestimientos de PTFE puede producir vapores potencialmente tóxicos para las mascotas y perjudiciales para los humanos.

5. No sumerjas una sartén caliente en agua. La regla de nunca sumergir una sartén caliente en agua es especialmente válida para las sartenes antiadherentes, que suelen ser ligeras y más propensas a deformarse. Una vez que una sartén se deforma, no hará contacto adecuado con el fuego de la estufa y no se calentará de manera uniforme. Deja que las sartenes se enfríen completamente antes de lavarlas.

6. No coloques una sartén antiadherente en el lavavajillas. Esto vale incluso si está etiquetada como apta para lavavajillas. No todos los lavavajillas ni sus detergentes son iguales. Las altas temperaturas y los detergentes fuertes pueden dañar tanto la superficie antiadherente como el exterior de la sartén y resecarla.

7. Ten cuidado con la limpieza de tu sartén. Las sartenes antiadherentes se limpian tan fácil que ya no las probamos en el laboratorio para ver qué tan fáciles son para limpiar. Solo necesitas una esponja común, agua y jabón. Evita las esponjas o estropajos abrasivos, ya que pueden rayar la superficie de la sartén.

Pero no te excedas con la limpieza, aconseja RJ Manoni, director de comercio electrónico de Swiss Diamond. Si ves que se acumula aceite, la empresa recomienda untar una pasta de bicarbonato de sodio y agua en la sartén, dejarla reposar hasta 24 horas y luego enjuagar. En la mayoría de los casos, esto restaura las propiedades antiadherentes. Además, no uses papel absorbente para limpiar una sartén antiadherente. Podrían quedar restos de comida que pueden provocar que la sartén humee y se queme la próxima vez que la uses, advierte Manoni.

