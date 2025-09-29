Equipo de Europa gana la Ryder Cup y se burla de Donald Trump

El equipo de Europa ganó la Ryder Cup para mantener su hegemonía y le dejaron un mensaje de burla a Donald Trump tras conquistarla.

En un video difundido en redes sociales, se ve a todo el equipo de Europa cantando “Are you watching, are you watching Donald Trump?” (¿Estás viendo, estás viendo Donald Trump? junto al trofeo conseguido.

El presidente de los Estados Unidos respondió: “Sí, los estoy viendo. Felicitaciones”, luego del video en redes sociales.

Winning European Ryder cup team trolls Trump 😂😂 pic.twitter.com/ytZ1BeqJrt — Secular Talk (KyleKulinskiShow@bsky.social) (@KyleKulinski) September 29, 2025

La Ryder Cup se disputó en el Bethpage Black de Nueva York y la próxima edición se jugará en Limerick (Irlanda) en 2027.

Europa aguantó el intento de remontada de Estados Unidos en Ryder Cup

Europa retuvo este domingo la Copa Ryder de golf tras alcanzar los catorce puntos necesarios para tumbar a un combativo equipo de Estados Unidos, que contraatacó en los individuales de cierre, para mantener el trofeo ganado hace dos años en Roma.

El equipo europeo, capitaneado por Luke Donald y con Jon Rahm y Rory McIlroy como estrellas, llegaba al último día de competición arriba 11,5-4,5, pero tuvo que sufrir para sumar los 2,5 puntos que necesitaba en su defensa del título, ante la reacción de orgullo de Estados Unidos.

El resultado definitivo fue de 15-13 a favor del equipo europeo.

La victoria de Ludvig Aberg, unida a los medios puntos sumados por Matt Fitzpatrick, Shane Lowry y Viktor Hovland (empate con Harry English, retirado por lesión) dejaron en Europa la Copa Ryder tras un final de alta tensión.

Y eso que el primer medio punto para Europa llegó incluso antes del primer ‘tee’, cuando el noruego Viktor Hovland anunció su retiro también por lesión. Y gracias a un acuerdo entre los dos capitanes, Donald y Keegan Bradley, Europa y Estados Unidos se repartieron el punto.

