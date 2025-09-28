Convocan a cientos de generales, almirantes y comandantes a reunión con Trump en Virginia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump asistirá el próximo martes a una reunión con generales y almirantes estadounidenses en Quantico, Virginia, un encuentro poco habitual de los líderes militares del país, según informó una fuente anónima a medios de prensa el domingo.

Cientos de generales y almirantes, comandantes de alto rango con una estrella o más y sus principales asesores, han sido convocados desde todas partes del mundo a la base del Cuerpo de Marines en Quantico, Virginia, por parte del secretario de Defensa, Pete Hegseth.

Exclusive: President Trump has decided he’s going to the last-minute global gathering of the nation’s top generals in Virginia that Defense Secretary Pete Hegseth ordered last week. https://t.co/SICEIigC8v — The Washington Post (@washingtonpost) September 28, 2025

La persona que habló con la agencia AP no estaba autorizada a hablar de los planes del presidente antes de que se anunciara públicamente su asistencia y habló bajo condición de anonimato.

La noticia sobre la reunión se dio a conocer el jueves, y Trump no parecía estar al tanto cuando los periodistas le preguntaron por primera vez durante una aparición en el Despacho Oval.

“Estaré allí si me quieren, pero ¿por qué es tan importante?”, dijo el mandatario.

La participación de Trump en la reunión aumenta la probabilidad de que se produzca un evento politizado ante una audiencia no partidista de líderes militares, consideró AP.

La Casa Blanca no hizo comentarios inmediatos sobre la asistencia de Trump a la reunión.

