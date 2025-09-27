Kamala Harris arremete en contra de Donald Trump por ser “implacable” con sus adversarios

Kamala Harris, exvicepresidenta de la nación, criticó severamente al mandatario Donald Trump por estar obsesionado con enviar a prisión a quienes no comulgar con sus ideas políticas.

Desde que asumió por segunda ocasión la presidencia, el republicano de 79 años ha ido cobrándoles a sus oponentes toda la vergüenza que le causó verse involucrado en batallas legales orquestadas para enviarlo a prisión.

El retiro del Servicio Secreto para velar por la integridad de quienes fueron parte de la administración pasada, la destitución de algunos personajes que continuaban trabajando en agencias federales y hasta el inicio de investigaciones a cargo del Departamento de Justicia en contra de aliados demócratas, forman parte de una estrategia puesta en marcha por Trump para dejar en claro quién tiene ahora el poder en sus manos para decidir el destino de todo lo que ocurre en Estados Unidos e incluso más allá de sus fronteras.

Esta semana, se dio a conocer que, a partir de una investigación centrada en descubrir si le mintió al Congreso en su testimonio presentado el 30 de septiembre de 2020 con respecto a su gestión de la investigación sobre Trump y Rusia en el FBI, conocida dentro de la agencia como “Crossfire Hurricane”, James Comey fue acusado formalmente por un jurado.

Recientemente, Donald Trump le quitó a Kamala Harris la protección del Servicio Secreto. (Crédito: John McDonnell / AP)

“Te guste o no el corrupto James Comey, y no me imagino que a mucha gente le guste, ¡MINTIÓ! No es una mentira compleja, es muy simple, pero IMPORTANTE. No hay forma de que pueda justificarla.

Es un policía corrupto, y siempre lo ha sido. James ‘el policía corrupto’ Comey fue un destructor de vidas”, escribió Donald Trump en la plataforma Truth Social.

Al respecto, en una entrevista concedida a la cadena de televisión CNN, Kamala Harris reconoció sentirse frustrada de ver el uso que el actual jefe de la nación le está dando al Departamento de Justicia para ir detrás del exdirector del Buró Federal de Investigaciones (FBI).

“Es frustrante, pero más que eso, es doloroso verlo. Me refiero a lo que está pasando con Comey: ¿Me estás tomando el pelo? ¿El Departamento de Justicia de Estados Unidos?”, expresó.

Asimismo, la californiana que soñaba con ser la primera presidenta estadounidense aseguró no estar sorprendida de la posición asumida por Trump en contra de sus rivales, sino por la manera en cómo su ira va en aumento.

“Sabíamos que lo haría, pero es implacable cada día”, enfatizó.

