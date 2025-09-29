Ford enfrenta retiro de 115,000 camionetas en EE.UU.

La seguridad volvió a colocarse en el centro de la agenda automotriz en Estados Unidos. Ford Motor Company informó un retiro a gran escala que involucra aproximadamente 115,000 unidades de sus camionetas Super Duty, uno de los modelos más populares de su portafolio.

La decisión responde a la detección de un defecto crítico en la columna de dirección, lo que eleva la preocupación entre propietarios y especialistas, al tiempo que pone de relieve los desafíos de control de calidad en la industria.

Según los reportes, el problema radica en la posibilidad de que el eje superior de la columna de dirección pueda desprenderse. De ocurrir, el conductor perdería el control del volante de manera repentina, incrementando el riesgo de accidentes graves.

Modelos involucrados y origen del fallo

La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA) identificó el defecto tras analizar incidentes reportados en camionetas F-250, F-350 y F-450 fabricadas entre 2020 y 2021.

Investigaciones posteriores confirmaron que el origen del problema estaba relacionado con el proveedor HL Mando, quien no cumplió con las especificaciones de resistencia en la carga anti-desmontaje de la columna de dirección.

Un detalle que aumenta la seriedad del caso es que los vehículos no emiten señales de advertencia antes del fallo, dejando a los conductores sin posibilidad de anticiparse al problema.

Medidas de Ford y próximos pasos

Ford explicó que todos los concesionarios autorizados inspeccionarán las unidades afectadas y, si es necesario, reemplazarán la columna de dirección sin costo alguno para los propietarios.

El calendario previsto por la compañía incluye una primera ronda de notificaciones a los clientes a partir del 6 de octubre. Una segunda fase se llevará a cabo en diciembre, cuando Ford ya disponga de la solución definitiva.

Aunque los análisis de la compañía estiman que apenas el 1% de las unidades presenta el defecto, la marca decidió ampliar el retiro a la totalidad de los vehículos involucrados, priorizando la seguridad antes que los costos.

La Ford Ranger Super Duty 2025.

Consecuencias para la marca y sus clientes

El retiro llega en un momento complejo para Ford, que en los últimos meses ya había enfrentado llamados a revisión por distintos problemas técnicos.

La compañía recalcó que hasta ahora no se han registrado accidentes graves ni víctimas vinculadas a este defecto. Sin embargo, la gravedad potencial obligó a actuar con rapidez.

Para los clientes, la recomendación es clara: quienes posean una Super Duty de los años 2020 o 2021 deben verificar el número de identificación de su vehículo (VIN) en el portal de la NHTSA o comunicarse directamente con Ford. De esta manera podrán confirmar si están incluidos en el retiro y recibir las instrucciones para la inspección gratuita.

Un mensaje a toda la industria automotriz

El retiro masivo de estas 115,000 camionetas es mucho más que un golpe reputacional para Ford. Representa un recordatorio de que los estándares de calidad no pueden relajarse, sobre todo en vehículos de gran tamaño que suelen ser utilizados para trabajos pesados y recorridos largos.

En un contexto donde la competencia y la innovación están marcados por la electrificación, el software y la conectividad, incidentes como este demuestran que los problemas mecánicos tradicionales siguen siendo un factor crítico.

Ford busca retomar la confianza de sus clientes con una respuesta transparente y proactiva. Sin embargo, la situación deja abierta la reflexión sobre la necesidad de reforzar los procesos de supervisión en toda la cadena de suministro.

Más allá de las cifras, este episodio vuelve a marcar un llamado de atención no solo para Ford, sino para toda la industria automotriz: la seguridad nunca puede darse por sentada y requiere controles más rigurosos en cada etapa de producción.

