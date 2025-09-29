Joven estadounidense revela cuánto dinero ahorra desde que se mudó a Colombia con su esposo latino

Una joven nacida en Texas tomó una decisión que cambió por completo su estilo de vida: dejar Estados Unidos y mudarse a Colombia, junto a su esposo latino y su hija.

Tras cuatro meses de haber dado este paso y residir en Bogotá, asegura que no solo ha encontrado una vida más sociable y activa, sino que también ha logrado reducir de manera significativa sus gastos mensuales.

Jennifer Jamali, de 34 años, creció en Houston y más tarde se trasladó a Austin. Sin embargo, la vida suburbana de Estados Unidos terminó por resultarle monótona. “Me sentía atrapada en mi barrio. Todo parecía igual, era muy tranquilo y apenas se veía a nadie afuera”, confesó en un ensayo publicado por Business Insider.

La pérdida de familiares cercanos y la sensación de que el tiempo se escapa sin aprovecharlo fueron determinantes para que la pareja diera un giro. “Comprendí que la vida es muy corta. ¿Por qué gastamos tanto dinero en EE.UU. en una vida con la que ni siquiera estamos contentos?”, se preguntó Jennifer.

A ello se sumó su situación laboral. Tras ser despedida de su puesto en Spotify en 2022, mientras estaba embarazada, inició un emprendimiento como asesora financiera. Aunque logró reinventarse, aún sentía que le faltaba un entorno que favoreciera la creatividad.

Su nueva vida y gastos en Colombia

En mayo de 2025, Jennifer y su familia se mudaron a Bogotá y se instalaron en una vivienda de los padres de su esposo, lo que les permitió integrarse de inmediato a la vida cotidiana local. “Los vemos casi a diario. Vivimos en un barrio tranquilo y accesible a pie”, explicó.

En Texas, la pareja gastaba alrededor de $7,000 mensuales en manutención; en Bogotá, esa cifra se redujo a $2,000, tomando en cuenta la diferencia en la dinámica de ambos sistemas económicos, ya que en el país suramericano circula el peso colombiano.

Actualmente, $1 equivale a unos 3,900 pesos colombianos.

Uno de los ahorros más significativos ha sido en el cuidado de su hija: de pagar $1,200 dólares al mes en guardería en Austin, pasaron a $300 en la capital colombiana.

A eso se suman los gastos médicos, con un sistema de salud privado que les cuesta cerca de $120 mensuales.

También mantienen ingresos adicionales gracias al alquiler de su casa en Austin, que gestionan mediante plataformas de estadías temporales. “Hemos ganado casi $4,000 dólares con nuestro inquilino actual”, detalló.

Más allá del aspecto económico, Jennifer asegura sentirse más inspirada y con mayor libertad para trabajar. Además de sus proyectos de coaching, ha comenzado a colaborar con influencers y marcas en la creación de campañas digitales.

Pero lo que más la ha sorprendido, según cuenta, es la calidez de la cultura colombiana: “Mis días están llenos de microconexiones, donde saludo a mis vecinos y ellos me reconocen. Siento que formo parte de una verdadera comunidad aquí”.

Jennifer asegura que no tiene planes de volver a Estados Unidos. “No extraño el ajetreo, el ruido ni la división. La vida en Colombia es mucho menos estresante”.