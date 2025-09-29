Porqué los latinos, especialmente ahora, debemos celebrar, organizarnos y liderar

Los Ángeles es una ciudad unida de manos y corazón de sus residentes latinos. Desde Boyle Heights hasta Pacoima, desde Pico-Union hasta el Valle, nuestro idioma, comida, música, y fe vibran en las calles.

Sin embargo, con demasiada frecuencia en los últimos meses, nuestras familias viven con ansiedad: por el cuestionar nuestra pertenencia, por la falta de seguridad, por el irrespeto a nuestra dignidad. En momentos como estos, la alegría puede parecer un lujo. Creo que es una necesidad.

La alegría no es la ausencia de lucha o preocupación; es el combustible que la impulsa. Cuando cantamos, bailamos, reímos y honramos a nuestros mayores y a nuestros hijos, afirmamos algo profundamente político: Estamos aquí. Pertenecemos. Contribuimos.

Ese es el espíritu del Festival Revolución Tour, una celebración de cultura, música y comunidad que dura de día a noche y regresa a Los Ángeles el 5 de octubre. Este año, nuestro mantra es simple: alegría con propósito.

Basemos la conversación en hechos. La economía latina de Estados Unidos alcanzó los 3.6 mil millones de dólares en 2022; si los latinos fuéramos un país, seríamos la quinta economía más grande del mundo. Según Latino Donor Collaborative, el crecimiento promedio fue de un 4,6% anual (2017-2022), superando a la mayoría de las principales economías.

El poder adquisitivo de los latinos es de 3,78 mil millones de dólares y sigue aumentando. Casi la mitad de la fuerza laboral estadounidense nacida en el extranjero (47,6 %) es latina, lo que subraya cómo la mano de obra inmigrante sustenta sectores clave, según el Centro de Estudios Migratorios.

Tan solo en la agricultura estadounidense, 500.000 trabajadores hispanos son nacidos en el extranjero, esenciales para nuestras cadenas de suministro de alimentos, y los hispanos representan 1 de cada 4 trabajadores en la fabricación, venta al por mayor y servicios de alimentación, según el Consejo Americano de Inmigración. Añadamos una verdad más de LDC: los latinos impulsan el 80% del crecimiento de la fuerza laboral estadounidense, lo que ayuda a mantener al país joven, innovador y resiliente.

Estas cifras no solo “son argumentos”, sino que reflejan la realidad cotidiana: los latinos somos un elemento fundamental en la historia y el éxito de Estados Unidos. Creamos empresas a un ritmo récord, pagamos miles de millones en impuestos y mantenemos las economías locales vibrantes desde South Gate hasta Santa Ana, desde la zona este hasta el Alto Desierto. Cuando nuestras familias están seguras y nuestras contribuciones son reconocidas, todos ganamos.

La alegría tampoco es ingenua. Conocemos familias que aún viven con miedo: miedo a la separación, a la discriminación racial, a perder la estabilidad cosechada con tanto esfuerzo. Honramos ese dolor, pero no nos define. Nos apoyamos mutuamente, nos registramos y votamos, apoyamos a las organizaciones que están en primera línea e insistimos en políticas basadas en la dignidad y el sentido común. El Revolución Festival Tour es una forma pequeña pero tangible de convertir la ansiedad en conexión y la conexión en fuerza colectiva.

Algunos preguntarán: “¿Para qué hacer una fiesta ahora?” Porque las comunidades no pueden prosperar solo con la vigilancia. Necesitamos espacios donde nuestros jóvenes vean su cultura celebrada en un escenario principal, donde un adolescente que nunca ha usado un traje ni bailando cumbia en público de repente se sienta a tres metros de altura.

Necesitamos espacios donde los pequeños comerciantes vendan sus productos, donde los mayores escuchen las canciones con las que crecieron y donde los vecinos de diferentes barrios descubran cuánto comparten. Estos momentos fortalecen el músculo cívico que usamos cuando las juntas escolares debaten nuestra historia, cuando las legislaturas consideran nuestros derechos y cuando las familias necesitan ayuda urgente. El estar en comunidad es estratégico porque combate el aislamiento al que nos quieren someter.

Seguiremos construyendo espacios donde esa fuerza sea visible, audible e innegable; espacios donde un desfile de moda se convierte en un ritual de paso, una cumbia en un llamado a la unidad y una noche de risas en la promesa de que no nos dejaremos intimidar por nuestro futuro.

Elegir la alegría es elegir la fuerza y juntos podremos sobrevivir y florecer.

(*) Angélica Salas es directora ejecutiva de CHIRLA