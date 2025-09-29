Un peatón en estado crítico tras ser atropellado por un tren en Miami

Un hombre resultó gravemente herido el sábado por la noche tras ser atropellado por un tren en el área de Overtown, en Miami, Florida.

De acuerdo con la Policía, el accidente ocurrió en la intersección de la Primera Avenida del Noroeste y la Calle 14, donde los agentes hallaron al peatón con heridas críticas. La víctima fue trasladada de inmediato a un hospital local, donde permanece bajo atención médica.

“Es muy trágico saber que esto sigue ocurriendo”

Andrae Nelson, vecino de la zona y testigo del hecho, relató a los medios que la escena reflejó un problema recurrente en el sur de Florida.

“Es muy trágico saber que esto sigue ocurriendo”, lamentó. “Es muy triste porque no es la primera vez que algo así sucede”.

Nelson agregó que no le sorprenden estos incidentes: “Hay que tener cuidado al cruzar las vías porque literalmente pasan trenes todos los días. Es impactante, porque uno debería ser consciente de que son vías de tren, pero aun así es triste”.

Investigaciones en curso

Los detectives de la Policía de Miami informaron que el caso sigue bajo investigación y que aún no se han determinado las circunstancias que llevaron al accidente.

De acuerdo con cifras de la Administración Federal de Ferrocarriles, en lo que va de 2025 se han registrado cuatro accidentes ferroviarios en Miami, una reducción significativa frente a los 11 reportados el año pasado. Hasta ahora, solo se contabiliza un herido y ninguna víctima mortal.

Sin embargo, para los residentes, la estadística no es suficiente consuelo. La percepción de riesgo sigue siendo alta, especialmente en áreas urbanas con cruces frecuentes y de alto tránsito peatonal.

