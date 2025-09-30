Conoce cuáles son los precios de compra y venta del dólar estadounidense hoy martes 30 de septiembre en México y los principales países

El precio del dólar hoy nos indica que su valor sigue siendo fuerte en el mercado ante varios de sus pares emergentes, aunque está experimentando cambios en Latinoamérica el mercado latino.

El precio del dólar estadounidense este martes 30 de septiembre de 2025 cerró con un valor de intercambio de 18.32 pesos mexicanos, de acuerdo a información proporcionada por Dow Jones.

Por lo que respecta a compañías de transferencias de dinero internacional como Western Union/MoneyGram, el dólar se cotiza hoy a 17.95 y 17.95 MXN respectivamente.

Precio del dólar hoy en México

Ante el peso mexicano, el dólar cotiza en rojo a un valor de 18.32 pesos por dólar y la tendencia se mantiene a la baja esta semana.

Precio del dólar hoy en Honduras

En Honduras el dólar mantiene el precio y la tendencia se sitúa al alza. El precio promedio de hoy ha sido de 26.14 lempiras por unidad de billete verde.

Precio del dólar hoy en Nicaragua

El tipo de cambio del dólar en Nicaragua continúa sin grandes variaciones tras el cierre de mercados. Su cotización está ahora mismo en 36.62 córdobas por unidad de dólar.

Precio del dólar hoy en Costa Rica

En Costa Rica, el dólar no experimentó cambios evolución en su cotización de hoy. Luego de permanecer la jornada previa a la baja, hoy se promedió a 498.65 colones por cada dólar.

Precio del dólar hoy en República Dominicana

El dólar en República Dominicana contuvo su tendencia estable y sus valores tras el cierre fueron de 62.07 pesos por unidad de dólar, datos para la venta.

MEXICO 18.32 PESOS MEXICANOS HONDURAS 26.14 LEMPIRAS NICARAGUA 36.62 CÓRDOBAS COSTA RICA 498.65 COLONES REPÚBLICA DOMINICANA 62.07 PESOS DOMINICANOS

Enviar dinero de Estados Unidos a América Latina

Si quieres enviar dinero desde EE.UU, te recomendamos contrastar precios: tomar en cuenta el tipo de cambio y las comisiones que cobran las diferentes empresas de remesas. Identifica el país al que envías, introduce el monto a enviar y calcula los costos.