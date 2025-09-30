Juego con armas termina en tragedia: joven muere tiroteado por su amigo en Texas

La noche del 25 de septiembre, cerca de las 20:19, se reportaron disparos en la cuadra 14300 de Darrah Drive, en el condado Harris, Texas. Cuando la policía y paramédicos llegaron al lugar, encontraron a Trin Thuyen, de 22 años, ya sin vida por una herida de bala.

La Oficina del Alguacil del Condado Harris (HCSO) y detectives locales asumieron la investigación. El alguacil del Distrito 4, Mark Herman, confirmó que no fue posible salvar a la víctima pese a la rápida respuesta de los servicios médicos.

Un “reto” mortal

De acuerdo con la versión oficial, Jaret Donovan García y Thuyen estaban participando en un “juego de quick-draw”, que consiste en apuntarse mutuamente con armas semiautomáticas para ver quién desenfunda y dispara más rápido.

En medio de la dinámica, García presuntamente accionó el gatillo y mató a Trin. Una demanda formal presentada en la Oficina del Secretario del Condado Harris lo acusa de asesinato al haber cometido “un acto claramente peligroso para la vida humana”.

El lunes, García compareció en corte por primera vez. Se le negó el derecho a fianza, por lo que permanecerá bajo custodia mientras el proceso avanza.

La fiscalía buscará demostrar que apretar el gatillo en ese contexto constituyó un acto deliberado e injustificable, mientras que la defensa podría argumentar que se trató de un disparo involuntario y sin intención de matar, en el marco del “juego”.

Las autoridades recordaron que incluso un arma descargada nunca debe apuntarse hacia otra persona, y menos aún usarse como parte de un desafío.

Sigue leyendo:

–Detienen a dos sujetos por exposición indecente en parque familiar de Houston

–Empleado del FBI en Houston arrestado por posesión de pornografía infantil

–Dos migrantes detenidos por accidente con moto acuática que mató a una candidata a cadete en Texas