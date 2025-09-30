Quién es “La Diabla”, la líder de una red criminal del CJNG que vendía bebés a parejas en EE.UU.

Martha Alicia Méndez Aguilar, conocida como “La Diabla”, fue detenida en septiembre en una carretera cercana a la ciudad de Chihuahua, a pocos kilómetros de la frontera con El Paso, Texas. Su captura destapó una red de crímenes atroces que trascienden el feminicidio, vinculándola con una supuesta estructura de tráfico de bebés y extracción ilegal de órganos, presuntamente operada bajo el amparo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Méndez Aguilar enfrenta cargos por feminicidio agravado y tentativa de homicidio, luego de que una joven madre embarazada de siete meses fuera asesinada para extraerle al bebé mediante una cesárea clandestina. La víctima murió por un choque hipovolémico tras la extracción uterina y su cuerpo fue encontrado enterrado de forma clandestina en una vivienda. El recién nacido fue hallado días después en estado crítico en un hospital de Chihuahua, y trasladado al Hospital Infantil, donde permanece bajo vigilancia médica.

Aunque el crimen cometido encendió las alarmas, las autoridades estadounidenses ya seguían los pasos de “La Diabla”. Según la Oficina del Director de Inteligencia Nacional de Estados Unidos (ODNI), la mujer era una pieza clave en una red transnacional dedicada al tráfico de bebés, operando entre México y EE.UU., con presunta protección del CJNG, organización que Washington ha designado como grupo terrorista.

Thanks to @POTUS, cartels are finally being treated as terrorists. @ODNIgov's NCTC recently provided intel to Mexican law enforcement partners that led to the arrest of Martha Alicia Mendez Aguilar, known as 'La Diabla' — a CJNG cartel-affiliated baby trafficker, in Juarez,… pic.twitter.com/CRNgJWVHkV — NCTC Director Joe Kent (@NCTCKent) September 24, 2025

Un informe del Centro Nacional de Contraterrorismo (NCTC), adscrito a la ODNI, reveló que Méndez Aguilar atraía a mujeres embarazadas —frecuentemente en situaciones de vulnerabilidad— hacia zonas remotas donde eran sometidas a cesáreas ilegales. En muchos casos, tras extraer al bebé, las víctimas eran asesinadas y se les retiraban órganos. Los recién nacidos eran posteriormente vendidos a parejas en Estados Unidos por sumas que alcanzaban los 14,000 dólares.

La detención de “La Diabla” fue posible gracias a un operativo conjunto entre autoridades mexicanas y agencias estadounidenses.

La investigación continúa, pero el caso ha expuesto uno de los esquemas más brutales y menos conocidos del crimen organizado: el tráfico de recién nacidos como una nueva fuente de financiamiento para los cárteles.

Según Joe Kent, director del NCTC, esta operación refleja cómo los grupos criminales en México están diversificando sus actividades más allá del narcotráfico, utilizando métodos violentos para controlar territorios y expandir su influencia a nivel internacional.

Méndez Aguilar se encuentra en prisión preventiva, mientras las autoridades mexicanas y estadounidenses siguen trabajando para desmantelar por completo la red criminal que, según informes de inteligencia, habría operado durante varios años con total clandestinidad.

