Terremoto de 6.9 sacude Filipinas: reportan al menos 20 muertos y decenas de heridos

Un terremoto de magnitud 6.9 golpeó el centro de Filipinas dejando al menos 20 muertos y 37 heridos, causando daños en edificios, carreteras y otras infraestructuras. El epicentro se localizó a unas 11 millas al noreste de la ciudad de Bogo, en la provincia de Cebú, y ocurrió alrededor de las 10 p.m. hora local.

Ainjeliz de la Torre-Orong, portavoz de Cebú confirmó el número de muertos a través de un correo electrónico enviado a los medios.

La funcionaria destacó que el terrwmoto provocó importantes daños materiales en varias zonas de la ciudad.

De acuerdo con el reporte, cuatro edificios colapsaron completamente, entre ellos estructuras residenciales y comerciales. Además, tres edificios gubernamentales sufrieron daños considerables, mientras que seis puentes y una carretera fueron declarados intransitables, lo que complica aún más las labores de rescate y el tránsito en la región. Las autoridades continúan evaluando la magnitud total del desastre.

El vicealcalde de San Remigio, Alfie Reynes, confirmó que las víctimas mortales incluyen tres miembros de la guardia costera, un bombero y un niño.

En la ciudad se registraron daños considerables en varias estructuras, incluidos edificios de piedra y concreto, con reportes de grietas profundas en las carreteras y muros colapsados en estaciones de bomberos y viviendas.

Daños estructurales y temor entre la población

Los residentes de Bogo, en su mayoría, salieron corriendo de sus hogares al sentir el potente temblor. Rey Cañete, un bombero local, relató que una pared de la estación de bomberos colapsó y que varios bomberos resultaron heridos.

Los heridos fueron atendidos rápidamente, y las autoridades enviaron unidades de rescate para apoyar la situación.

Daños en la iglesia de Bantayan, #Filipinas, por el sismo de 6.9. pic.twitter.com/nLfWmhbjqB — SkyAlert (@SkyAlertMx) September 30, 2025

En videos publicados en redes sociales, se vieron incendios en establecimientos comerciales.

Una de las sitios con mayores afectacioneses una iglesia católica en Daanbantayan, cerca de Bogo. La Cruz Roja de Filipinas confirmó que las escuelas y hospitales de la región están evaluando los daños, mientras que la situación sigue siendo tensa debido a las réplicas sísmicas.

❗Solidaridad con Filipinas tras terremoto de 6,9 que dejó víctimas.



En San Remigio, la tragedia alcanzó a una familia cuando un niño perdió la vida tras derrumbarse un muro de su vivienda. #FuerzaFilipinas #Solidaridad pic.twitter.com/fBcijN4HLZ — Mariem Rodríguez (@Mariem81705167) September 30, 2025

Alerta de tsunami cancelada

El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico descartó la posibilidad de un tsunami, aunque Filipinas sigue experimentando réplicas. El Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología (Phivolcs) registró varias réplicas, y las autoridades locales han instado a la calma mientras se evalúan los daños.

WATCH: Sitwasyon sa loob ng Church of the Archdiocesan Shrine of Santa Rosa de Lima sa Daanbantayan, Cebu matapos mapinsala ng lindol na tumama sa Bogo City kagabi. pic.twitter.com/LiGAcwA4HA — DZBB Super Radyo (@dzbb) September 30, 2025

La gobernadora de Cebú, Pam Baricuatro, confirmó que el gobierno local ya está coordinando esfuerzos de ayuda y apoyo a las áreas afectadas, y señaló que se han suspendido las clases y las actividades laborales en las zonas de mayor afectación.



Se registra fuerte sismo de magnitud 6.9 de 10k de profundidad en Leyte, Filipinas, según el Servicio Geológico de Estados Unidos

Posibles daños a la infraestructura cercana al epicentro, se descarta alerta de tsunami. pic.twitter.com/becy4ljLfy — REPORTINQUIETO 🇲🇽💫 (@REPORTINQUIETO) September 30, 2025

Filipinas y el Anillo de Fuego

El terremoto de este martes ocurrió en un área propensa a actividad sísmica, ya que Filipinas forma parte del “Anillo de Fuego del Pacífico”, una zona de alta actividad sísmica y volcánica. Este tipo de terremotos son comunes en la región, que también sufrió importantes sismos en años anteriores, como el terremoto de magnitud 7.0 en 2022 que dejó al menos cinco muertos en el norte de Luzón.

Las autoridades siguen trabajando para evaluar completamente los daños y coordinar las labores de rescate en las zonas más afectadas por el sismo de 6.9.

