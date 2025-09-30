Tiroteo en campo infantil de béisbol en Texas es catalogado como acto terrorista

El pasado 21 de septiembre, un tiroteo interrumpió la tranquilidad de un partido infantil en un campo de béisbol en Katy, Texas. Mustafa Mohammad Matalgah, Ahmad Mawed y Abdelsalam Rababah abrieron fuego desde un pastizal cercano, según las autoridades.

El ataque dejó a un entrenador herido y a decenas de niños y familias en pánico.

“Todos nos fuimos al suelo, los niños también. Pensé que era un active shooter porque se escuchaba muy cerquita”, relató un padre de familia que presenció el hecho.

Catalogado como terrorismo

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) determinó que el tiroteo constituye un acto terrorista, lo que marca un giro en la investigación.

Los tres sospechosos enfrentan cargos por conducta mortal, mientras la Oficina del Alguacil del Condado Waller continúa recabando pruebas y solicitó a la comunidad que aporte cualquier información que pueda esclarecer el caso.

Sospechosos y antecedentes migratorios

Dos de los detenidos habían obtenido recientemente estatus migratorio legal en Estados Unidos: Matalgah, originario de Jordania, se naturalizó en 2023 pese a antecedentes por posesión de drogas; Mawed, del Líbano, recibió su residencia permanente en 2021.

El hecho ha generado cuestionamientos sobre los procesos de revisión migratoria. Expertos señalaron que el historial de Matalgah debió haber sido considerado en su trámite de naturalización.

Aunque los responsables fueron arrestados, testigos aseguran que la sensación de seguridad en la zona cambió radicalmente.

“Es difícil sentirse tranquilo después de ver a los niños correr por sus vidas”, confesó un vecino.

La investigación federal sigue en curso y podría derivar en acusaciones más graves relacionadas con terrorismo doméstico.

