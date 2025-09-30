Tiroteo en casino de Eagle Pass deja dos muertos y cinco heridos

Un hombre de 34 años abrió fuego en el estacionamiento del Kickapoo Lucky Eagle Casino, en Eagle Pass, Texas, provocando la muerte de dos personas y dejando al menos cinco heridos. El sospechoso fue arrestado tras una persecución policial y enfrenta cargos por asesinato capital y agresión con arma letal.

El tiroteo en el estacionamiento del Kickapoo Lucky Eagle Casino, en la ciudad fronteriza de Texas, estalló el sábado en la noche. Los hechos ocurrieron en un momento de gran concurrencia en el centro de entretenimiento.

El sospechoso y la persecución

El presunto atacante fue identificado como Keryan Rashad Jones, de 34 años.

Horas después del tiroteo, Jones fue localizado y arrestado tras una parada de tráfico y una persecución que culminó el domingo por la mañana cerca de Stockdale, a unos 290 kilómetros de Eagle Pass.

El sheriff del condado de Maverick, Tom Schmerber, confirmó que el detenido enfrenta dos cargos de asesinato capital y cinco cargos de agresión con arma letal.

El Departamento de Seguridad Pública de Texas informó que el motivo del tiroteo sigue bajo investigación.

Por su parte, el Departamento de Policía de la Tribu Tradicional Kickapoo de Texas asumió la investigación principal y señaló que el casino permanecerá cerrado hasta nuevo aviso.

El tiroteo ha generado preocupación entre la comunidad de Eagle Pass, una ciudad ya marcada por la tensión derivada de su ubicación fronteriza.

Las autoridades locales reiteraron su compromiso de reforzar la seguridad en espacios públicos y pidieron a la población colaborar con cualquier información que pueda ayudar a esclarecer los hechos.

