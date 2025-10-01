Acusan a trabajadora de la Marina de fingir tiroteo en base militar para ganarse a sus colegas

Una empleada civil del Departamento de la Marina fue acusada de inventar un tiroteo en la Base Conjunta McGuire-Dix-Lakehurst, en Nueva Jersey. Según la denuncia penal, la mujer confesó haber montado la farsa para crear un “vínculo traumático” con sus compañeros de trabajo.

La mañana del martes, la Base Conjunta McGuire-Dix-Lakehurst, en las afueras de Trenton, se declaró en cierre total tras un reporte de tirador activo difundido en su página oficial de Facebook. Una hora después, las autoridades confirmaron que no existía ninguna amenaza.

De acuerdo con la denuncia penal presentada en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Nueva Jersey, la responsable habría sido Malika Brittingham, empleada civil de la Marina, quien inventó la historia.

El mensaje de texto que desató el caos

La investigación apunta a que, alrededor de las 10:15 a. m., Brittingham envió un mensaje a una persona anónima asegurando que había escuchado entre cinco y seis disparos y que se encontraba escondida junto con compañeros en un armario.

La persona que recibió el texto creyó la versión y llamó tanto al Centro de Operaciones de Defensa de la Base como al 911, lo que llevó a la activación inmediata del protocolo de emergencia.

En un primer interrogatorio, la mujer dijo que solo había enviado el mensaje después de recibir la notificación de emergencia. Sin embargo, las autoridades cotejaron los horarios de las llamadas y notificaron que su declaración era falsa.

Posteriormente, Brittingham admitió haber inventado la amenaza y explicó que lo hizo porque se sentía excluida por sus compañeros de trabajo y esperaba que un evento traumático compartido fortaleciera los lazos con ellos.

La fiscal federal interina para el distrito de Nueva Jersey, Alina Habba, aseguró que este tipo de conducta “no será tolerada”.

“Este tipo de alarmismo y disrupción sin sentido no se tolerará en mi estado”, declaró en la red social X. “Después de todo lo que ha pasado este país, me aseguraré de aplicar la ley con todo el rigor a cualquiera que genere pánico innecesario y socave la confianza pública”.

No se ha informado si Brittingham cuenta con representación legal. De ser declarada culpable, podría enfrentar una condena federal por generar un reporte falso que paralizó una instalación militar y movilizó recursos de emergencia.

