Arrestan en Portland a cuatro mexicanos por apuntar un láser a helicóptero de la CBP

Cuatro hombres de origen mexicano y en situación irregular en Estados Unidos fueron arrestados en Portland tras apuntar un láser a un helicóptero de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). Las autoridades federales calificaron el hecho como un “delito grave” que puso en riesgo la vida de la tripulación y del público.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó que los arrestados son Diógenes Albores-Suchiapa, Andrés Brian López-Labra, Benito Zamora-Álvarez y Héctor Miranda Mendoza.

Los hombres fueron detenidos después de que agentes federales rastrearan el rayo de un puntero láser hasta una residencia en Portland, donde el FBI recuperó el dispositivo durante un allanamiento.

Según las autoridades, los individuos intentaron cegar temporalmente al piloto del helicóptero, poniendo en riesgo a la tripulación y a otras aeronaves en el espacio aéreo.

Antecedentes de los detenidos

El DHS detalló que varios de los arrestados tenían antecedentes criminales y migratorios.

Albores-Suchiapa había sido detenido tres veces por la CBP y arrestado en Oregón por posesión de metanfetamina y allanamiento. Mientras que López-Labra tenía arrestos previos por entrada ilegal y conducir bajo los efectos del alcohol. Zamora-Álvarez afirmó residir ilegalmente en Estados Unidos desde 1994.

Todos quedaron bajo custodia de ICE Seattle, a la espera de que la Fiscalía de EE.UU. presente cargos formales.

“El gobierno federal no tolerará ataques contra agentes ni aeronaves”, advirtió el FBI Portland en un comunicado.

El director del FBI, Kash Patel, afirmó que los responsables enfrentarán consecuencias. “Nunca se tolerará atacar a las fuerzas del orden. Que esto sirva de advertencia: si atacan a quienes protegen a esta nación, los perseguiremos y los encarcelaremos”, dijo a Fox News.

El caso ocurre en medio de tensiones en Portland, donde se han registrado protestas frente a instalaciones de ICE y el expresidente Donald Trump anunció el despliegue de tropas federales para “proteger” la ciudad, medida rechazada por el alcalde Keith Wilson.

Riesgo de los punteros láser

La Administración Federal de Aviación (FAA) recordó que los punteros láser, aunque parezcan inofensivos, son una “grave amenaza” para pilotos y pasajeros.

En 2024 se registraron 12,840 reportes de impactos de láser en aeronaves. La agencia advirtió que los responsables pueden enfrentar multas superiores a los $32,000 dólares por infracción, además de cargos criminales.

