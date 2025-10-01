Cómo ocurrió la captura de “Pequeño J”, el joven de 23 años acusado del brutal asesinato de tres mujeres en Argentina

Tony Valverde Victoriano, conocido como Pequeño J, fue capturado este martes en la ciudad de Pucusana, a unos 70 km de Lima, tras un intenso operativo policial internacional que duró seis días.

Valverde está acusado de ser el autor intelectual del violento asesinato de tres jóvenes argentinas el pasado 19 de septiembre en la provincia de Buenos Aires; un caso conocido en los medios de Argentina como el triple crimen de Florencia Varela.

En esa localidad bonaerense fueron encontrados los cuerpos de Brenda del Castillo y Morena Verdi, ambas de 20 años, y Lara Gutiérrez, de 15.

El detenido, de nacionalidad peruana, al que algunos medios atribuyen 20 años y otros de 23, fue capturado dentro de un camión que transportaba pescado.

Tras su arresto, el Pequeño J negó culquier vínculo con el crimen: “Me están echando la culpa nada más, no matamos a nadie”. También negó ser parte de una red de narcotráfico.

De acuerdo a la información entregada por el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, el triple homicidio, que ha conmocionado al país, ocurrió después de que las mujeres fueran conducidas a una vivienda, en una trampa tendida por una organización internacional de tráfico de drogas.

Las mujeres fueron asesinadas esa noche y sus cuerpos fueron enterrados en un jardín, según declararon las autoridades de seguridad a la prensa.

BBC: Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez fueron asesinadas brutalmente el pasado 19 de septiembre.

La tortura que sufrieron antes de morir fue transmitida en vivo por redes sociales a un grupo cerrado.

En la grabación, se escucha al jefe de la organización criminal decir: “Esto le pasa a cualquiera que me roba droga”.

Desde entonces se inició un extenso operativo policial en la región que terminó con la captura de Pequeño J y de otras personas supuestamente relacionadas con el crimen, incluido el argentino Matías Agustín Ozorio, mano derecha de Valverde, de acuerdo a la policía peruana.

“Pequeño J se dirigía al punto de encuentro con Ozorio, pero en vez de encontrarse con su ladero se topó con el personal de la PNP (Policía Nacional del Perú) y quedó detenido”, explicaron fuentes de la investigación citadas por el diario argentino La Nación.

Cómo fue el arresto

De acuerdo las declaraciones de Zenón Loayza, jefe de la Agencia Antidrogas de Perú, desde el momento en que se dio a conocer el nombre de Valverde como presunto autor intelectual del crimen, comenzó un operativo conjunto de las autoridades de Argentina, lideradas por la policía bonaerense, con la policía de Perú.

Las autoridades peruanas precisaron que la captura de Valverde se logró mediante un trabajo de inteligencia por parte de la policía bonaerense, que siguió el rastro del teléfono del presunto narcotraficante en su recorrido desde Argentina hasta Perú.

“Teníamos intervenidas las líneas telefónicas utilizadas por Pequeño J y Ozorio. Seguíamos los pasos de los dos sospechosos y sus planes futuros”, le dijo una fuente policial a La Nación.

Según detalló Loayza, Pequeño J tenía previsto llegar a una reunión en Lima con otros presuntos narcos, con la idea de trasladarse después a la ciudad de Trujillo, en el norte del país, de donde es oriundo.

Ministerio de Seguridad de Argentina: Tony Valverde, el nombre de “Pequeño J”, fue capturado mientras se escondía en un camión en Perú.

En la interceptación hecha por la policía a la comunicación de los sospechosos también se conocieron detalles de los motivos del triple homicidio, que estaría relacionado con el robo de tres kilos de cocaína por el que señalan a las tres víctimas.

Las autoridades argentinas señalaron que Valverde hacía parte de una banda delincuencial que se dedicaba al microtráfico y al sicariato en la provincia de Buenos Aires.

Valverde es lo que las autoridades denominan un criminal de “tercera generación”: su abuelo y su padre también fueron imputados por crímenes similares en Perú. De hecho, su padre fue asesinado en Trujillo.

Se espera que en las próximas horas el gobierno argentino haga una solicitud para que Valverde sea extraditado para ser juzgado por el triple homicidio en Buenos Aires.

“Quiero felicitar a la Policía Nacional del Perú por el enorme trabajo y la colaboración en la captura de los dos prófugos del triple crimen. La Dirección Antidrogas detuvo a Pequeño J en Pucusana, mostrando que cuando se trabaja con decisión y coordinación, los delincuentes no tienen dónde esconderse. El que las hace, las paga”, escribió la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, en su cuenta de la red X.

