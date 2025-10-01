Divino Espinoza defenderá su título contra Arnold Khegai en México, según reportes

Rafael ‘Divino’ Espinoza defenderá su campeonato de peso pluma de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) contra el ucraniano Arnold Khegai en México, según reportó el periodista Mike Coppinger a The Ring.

De acuerdo con Coppinger, Divino Espinoza subirá al ring el 15 de noviembre y esta será la primera vez en la que el mexicano ponga en juego un título mundial en su país natal.

“Rafael Espinoza está programado para defender su título de peso pluma de la OMB contra Arnold Khegai el 15 de noviembre en México, dijeron fuentes a The Ring”, informó el periodista.

Arnold Khegai suena para rival de ‘Divino’ Espinoza el 15 de noviembre en San Luis Potosí. Zanfer alista sólida velada con Top Rank. Ahí mismo Lindolfo Delgado vs Gollaz Valenzuela en eliminatoria FIB, Emiliano Vargas y Richard Torrez ante rivales por designar. pic.twitter.com/m3TxbcIE1F — Salvador Rodriguez (@ChavaESPN) September 30, 2025

Salvador Rodríguez, periodista de ESPN Knockout, también dio a conocer la noticia y agregó que la sede de la cartelera de Top Rank, en alianza con Zanfer, que protagonizará el campeón azteca se llevará a cabo en San Luis Potosí.

Esta será la cuarta defensa del cinturón de peso pluma de la OMB que hará el Divino Espinoza desde que se lo arrebató a Robeisy Ramírez. En su última presentación sobre el cuadrilátero, el peleador mexicano noqueó en el séptimo asalto a Edward Vázquez el pasado mes de mayo.

Por su parte, Arnold Khegai se recuperó del revés que sufrió a manos de Joet González en marzo, la segunda derrota de su carrera y regresó con una victoria sobre Liborio Solís a principios del mes de septiembre. La pelea con el mexicano es la tercera que hará en el trascurso del 2025 y la primera por un título mundial.

Divino Espinoza acabó con Edward Vázquez en el séptimo asalto de la pelea. Crédito: Mikey Williams/Top Rank | Cortesía

Rafael ‘Divino’ Espinoza, de 30 años, defendió su campeonato mundial de peso pluma de la OMB por tercera ocasión tras vencer al estadounidense. El mexicano mantuvo su récord invicto después de 25 peleas, 21 de ellas ganadas por la vía del nocaut.

En cambio, Arnold Khegai, de 33 años, buscará coronarse por primera vez como campeón mundial ante el mexicano. El ucraniano tiene marca de 23 victorias (14 por la vía rápida), dos derrotas y un empate en su carrera profesional.

Sigue leyendo:

· Venado López lanza reto al Divino Espinoza: “Es hora”

· Naoya Inoue y Divino Espinoza noquean y retienen sus títulos

· Venado López regresa con nocaut tras sufrir hemorragia cerebral