Naoya Inoue y Divino Espinoza noquean y retienen sus títulos

Naoya Inoue y Rafael ‘Divino’ Espinoza no decepcionaron y noquearon a Ramón Cárdenas y Edward Vázquez, respectivamente, para retener sus títulos el domingo por la noche en la T-Mobile Arena de Las Vegas.

El Monstruo japonés fue derribado en el segundo asalto tras recibir un gancho de izquierda y pudo ponerse de pie para seguir en la pelea. Cárdenas siguió conectando peligrosas combinaciones en los siguientes rounds, pero Inoue resistió.

A partir del quinto, Naoya Inoue comenzó a conectar sus contragolpes y en el séptimo mandó la lona a Cárdenas con derechazos consecutivos. El estadounidense se recuperó, pero en el octavo el japonés siguió golpeándolo y el réferi Thomas Taylor detuvo la pelea a los 45 segundos.

De esta forma el Monstruo retuvo su campeonato indiscutido de peso junior pluma en suelo estadounidense por primera vez. “Al ver la pelea de esta noche, todos se dieron cuenta de que me gusta fajarme. Me sorprendió (la caída), pero lo tomé con calma y me volví a centrar”, dijo.

“En el primer episodio sentí que tenía buena distancia. En el segundo se me fue un poco. De ahí en adelante, me aseguré de no recibir ese golpe otra vez. El apoyo de los aficionados fue increíble. Espero haberlos entretenido”, concluyó.

Divino Espinoza noquea a Vázquez en el séptimo

Divino Espinoza acabó con Edward Vázquez en el séptimo asalto. Crédito: Mikey Williams/Top Rank | Cortesía

Rafael ‘Divino’ Espinoza mantuvo su invicto y retuvo nuevamente su campeonato de peso pluma de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) al noquear en el séptimo asalto a Edward Vázquez.

Desde que sonó la campana, el mexicano tuvo el control del combate e intercambió con Vázquez. El estadounidense mostraba signos de desgaste en el quinto por la incesante presión del Divino Espinoza y en el séptimo, tras una ráfaga de golpes, el réferi detuvo la pelea al 1:17.

“Sabía que era un gran rival. Sabía que vendría a pelear. Y eso es bueno porque me permitió mostrar más de mis capacidades. Este es el tipo de pelea que a la gente le gusta ver. Y a mí también. El público merece estas peleas”, dijo el campeón mexicano.

“Y como mexicano peleando en una fecha tan importante, lo hice con todo el corazón y lo seguiré haciendo. Para que nazca un nuevo ídolo mexicano, hay que pelear con los mejores. Así que aquí estoy. Soy el campeón. Y estoy listo para enfrentar a los mejores”, agregó.

Rafael ‘Divino’ Espinoza, de 30 años, defendió su campeonato mundial de peso pluma de la OMB por tercera ocasión tras vencer al estadounidense. El mexicano mantuvo su récord invicto después de 25 peleas, 21 de ellas ganadas por la vía del nocaut.

Por su parte, Edward Vázquez, de 29 años, no pudo destronar al campeón mexicano y cayó nuevamente en el ring. El peleador estadounidense tiene marca de 17 victoria (4 por nocaut) y tres reveses en su carrera.

