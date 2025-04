Divino Espinoza predice victoria sobre Edward Vázquez el 4 de mayo

Rafael ‘Divino’ Espinoza predijo que vencerá a Edward Vázquez y retendrá nuevamente su campeonato de peso pluma de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) el 4 de mayo en el T-Mobile Arena en Las Vegas.

En una entrevista con Top Rank, Divino Espinoza declaró que es consciente que Vázquez no será un rival fácil y le dará pelea, pero confía en que se robará el show en la cartelera que protagonizarán Naoya Inoue vs. Ramón Cárdenas.

“Edward Vázquez es un gran peleador. Va a venir con todo. Lo elegimos porque sabemos que iba a ser una pelea emocionante. Esta es una pelea muy importante para mí. Al mismo tiempo, no me gusta predecir nocauts ni decir cómo va a terminar la pelea. Yo simplemente voy a hacer mi trabajo. Si llega el nocaut, bien. De cualquier manera, voy a conseguir una victoria para mi gente”, dijo.

“Estoy tratando a Vázquez como si fuera un campeón invicto. Así es como estoy encarando mi preparación, y eso me asegura que no entraré confiado. Además, sé que es una gran oportunidad para él, así que vendrá en la mejor forma posible. Me voy a robar el show el 4 de mayo y voy a darle una gran noche a toda la afición mexicana”, agregó

Divino Espinoza viene de protagonizar una revancha con Robeisy Ramírez en diciembre. En el duelo el cubano comenzó a perder la vista por su ojo derecho en el quinto asalto. Luego en el sexto, el mexicano lo conectó con una fuerte derecha en esa zona y el medallista olímpico decidió retirarse del combate. Al final los jueces le dieron la victoria al azteca por nocaut técnico.

En cambio, Vázquez tiene dos triunfos consecutivos sobre Daniel Bailey y Kenneth Taylor tras perder la oportunidad de coronarse campeón de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) al ser derrotado por Joe Cordina en el 2023.

El Divino Espinoza repitió el triunfo sobre Robeisy Ramírez en la revancha tras el retiro por lesión del cubano. Crédito: Top Rank | Cortesía

Rafael ‘Divino’ Espinoza, de 30 años, defendió su campeonato mundial de peso pluma de la OMB por segunda ocasión tras vencer al cubano nuevamente. El mexicano mantuvo su récord invicto después de 24 peleas, 20 de ellas ganadas por la vía del nocaut.

Por su parte, Edward Vázquez, de 29 años, derrotó a Kenneth Taylor el pasado mes de octubre y ahora buscará destronar al mexicano. El peleador estadounidense tiene marca de 17 victoria (4 por nocaut) y dos reveses en su carrera.

Sigue leyendo:

· Divino Espinoza quiere unificar títulos tras vencer a Robeisy Ramírez

· Robeisy Ramírez sobre revancha con Divino Espinoza: “Esta vez va a ser diferente”

· Robeisy Ramírez noquea brutalmente a Benítez y pide revancha con el Divino Espinoza