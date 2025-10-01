Encuentran serpiente en restaurante de comida rápida en Los Ángeles

Una tremenda sorpresa se llevaron los trabajadores de un restaurante de comida rápida In-N-Out en la ciudad de Monrovia, en el condado de Los Ángeles, después de descubrir la presencia de una serpiente pitón en el área del drive-thru.

El singular descubrimiento ocurrió este lunes en una sucursal de la cadena de comida rápida en Monrovia, donde uno de los empleados del negocio atrapó al pitón de forma segura y lo trasladó a la Sociedad Protectora de Animales de Pasadena.

“Parecen estar bien cuidados, así que es posible que haya escapado de su hogar recientemente. ¡Por favor, difundan la información para que podamos localizar a su guardián!”, dijo la Sociedad Protectora de Animales en una publicación en las redes sociales.

De acuerdo con los especialistas, el pitón mostraba estar en una condición muy saludable y aclararon que, por el momento, la serpiente no se encuentra disponible para su adopción. No se sabe si es macho o hembra.

El incidente provocó diversos comentarios en las redes sociales, muchos de ellos con tono de broma, por el descubrimiento de la serpiente en el restaurante especializado en la venta de hamburguesas.

“Cuando pedí papas fritas estilo animal, no me refería a esto“, escribió un usuario, refiriéndose al menú secreto de la cadena de comida rápida con “estilo animal”.

“Esta es una de las publicaciones más típicas del sur de California que he visto“, expresó otro usuario.

La Sociedad Protectora de Animales solicitó que si alguna persona conoce al propietario de la serpiente, o si es el dueño del reptil, se pide acudir al refugio de Pasadena Humane Society, en 361 South Raymond Avenue, entre las 9:30 a.m. y las 5:30 p.m., o comunicarse al 626-792-7151, ext. 997.

