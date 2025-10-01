Influencer chino murió mientras transmitía en vivo a bordo de un helicóptero ultraligero

Tang Feiji, un influencer chino conocido por compartir contenido sobre aviación, murió tras estrellarse mientras pilotaba su helicóptero ultraligero durante una transmisión en vivo en la plataforma Douyin, la versión china de TikTok.

El accidente ocurrió en el condado de Jiange, en la provincia de Sichuan, cuando la aeronave perdió el control, cayó bruscamente y se incendió tras impactar contra el suelo. La trágica escena fue vista por cientos de espectadores conectados al directo, algunos de los cuales reaccionaron inicialmente con emojis de risa, sin percatarse de la gravedad del incidente. Otros comenzaron a pedir ayuda y contactaron a los servicios de emergencia.

Feiji, que no llevaba casco ni paracaídas en el momento del vuelo, murió en el acto, según confirmaron rescatistas y su familia, quienes identificaron el cuerpo. La causa oficial del accidente aún está bajo investigación.

Tang Feiji, también conocido como “Tang Aeronave”, era originario de Guangyuan, en el suroeste de China. En los últimos años ganó notoriedad en redes sociales por su contenido educativo y experimental relacionado con aviones y helicópteros personales. En Douyin, acumulaba cerca de 100,000 seguidores.

🇨🇳 | El "influencer" Tang Feiji murió al estrellarse el helicóptero ultraligero que él mismo fabricó, mientras lo mostraba en vivo para sus seguidores de redes sociales.



El creador de contenido estaba grabando para sus plataformas de redes sociales cuando perdió el control y se… pic.twitter.com/3UT53UanWp — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) September 30, 2025

El creador de contenido solía documentar sus vuelos y explicar detalles técnicos de las aeronaves. En 2024 adquirió los elementos para construir un helicóptero ultraligero de rotores coaxiales por 350,000 yuanes (alrededor de 49,000 dólares). El vehículo, de un solo asiento, pesaba aproximadamente 115 kilogramos, podía alcanzar una altitud de hasta 600 metros y velocidades superiores a los 100 km/h, según sus propias declaraciones.

Feiji aseguraba que, tras seis horas de práctica, se sentía capacitado para volar sin necesidad de una licencia de piloto, pese a las advertencias de expertos y usuarios. De acuerdo con las regulaciones de aviación civil en China, este tipo de aeronaves requieren licencia y planes de vuelo aprobados, requisitos que, presuntamente, no cumplió.

No era la primera vez que Tang enfrentaba incidentes aéreos. Según medios estatales como China News Service (CNS) y Cover News, el influencer ya había sufrido al menos dos caídas menores en 2024, cuando su helicóptero descendió bruscamente desde menos de 10 metros por problemas en el indicador de combustible. Esos antecedentes no lo disuadieron de seguir realizando transmisiones en vivo desde el aire.

El accidente causó conmoción en redes sociales chinas y ha reavivado el debate sobre los riesgos asociados a los contenidos extremos transmitidos en vivo. Mientras sus seguidores lamentan la pérdida de un apasionado de la aviación, críticos cuestionan la creciente tendencia de creadores que exponen su vida por conseguir vistas.

