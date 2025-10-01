window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Piscis hoy: horóscopo de Mhoni Vidente para el 01 de octubre

Consulta el Horóscopo de Mhoni Vidente y descubre lo que la famosa astróloga tiene reservado para tu signo del zodiaco para este día

El horóscopo de Mhoni Vidente. Crédito: Cortesía

Por  Julianis Caldera Torres

La astróloga Mhoni Vidente compartió sus predicciones para Piscis en este miércoles 1 de octubre, destacando que el signo inicia la jornada con una energía renovada y con la intuición como principal aliada para tomar decisiones en el ámbito personal y profesional.

Piscis

Según la especialista, Piscis contará con una sensibilidad especial para identificar lo que otros no perciben, lo que le permitirá actuar con mayor seguridad y resolver asuntos pendientes. La empatía será un recurso clave para fortalecer vínculos positivos y apartarse de relaciones que generan desgaste.

El día estará marcado por una mezcla de creatividad y firmeza. No será momento de dudar ni de dejarse arrastrar por las emociones, sino de usarlas como motor para avanzar con determinación y constancia, transformando ideas en logros concretos.

Mhoni Vidente advierte que este miércoles será crucial para enfocarse en lo esencial. Mantener claridad mental y confianza interna permitirá que cada decisión abra camino hacia objetivos de mediano plazo. La clave, afirma, será confiar en la intuición y dar pasos con seguridad.

