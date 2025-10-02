Arrestan a agente del Sheriff de Miami-Dade tras incidente de violencia doméstica

El agente del Sheriff de Miami-Dade Brian Pfeiffer, de 50 años, fue detenido el lunes en Cutler Bay tras una discusión con su esposa en la que presuntamente le arrebató su teléfono celular por la fuerza. El oficial negó haber actuado mal, pero fue fichado bajo un cargo de robo con el calificativo de violencia doméstica.

De acuerdo con el reporte de arresto, el incidente ocurrió alrededor del mediodía del lunes en la vivienda de Pfeiffer.

Según el documento, durante una discusión verbal con su esposa, el agente “se enfureció, agarró la muñeca de la víctima mientras sostenía su teléfono celular y le arrancó el dispositivo de las manos”.

La confrontación continuó hasta que el oficial colocó el celular en el mostrador de la cocina y salió de la casa.

Investigación y arresto

Tras la denuncia, las autoridades iniciaron una investigación. En algún momento de la tarde, Pfeiffer regresó al domicilio y fue detenido y trasladado a la oficina de robos del Departamento del Sheriff de Miami-Dade (MDSO) para una entrevista formal.

El agente rindió declaración y negó haber cometido delito alguno, según consta en el informe.

Los registros de la cárcel muestran que Pfeiffer fue fichado por un cargo de robo a la fuerza con la anotación de violencia doméstica.

De momento, no se han divulgado detalles sobre medidas disciplinarias internas en el MDSO ni sobre si el agente permanecerá en funciones mientras avanza el proceso judicial.

