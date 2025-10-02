Erling Haaland se acerca a récord de goles de Lionel Messi en Champions League

Erling Haaland está destruyendo récords con un gran ritmo de goles y luego de llegar a 50 goles va por una marca de Lionel Messi.

En la primera jornada de la Champions League, Haaland rompió el récord como el jugador más rápido en alcanzar 50 goles en la competición. El delantero noruego llegó a 50 goles en 49 partidos superando a Ruud Van Nistelrooy con 50 dianas en 62 encuentros.

Ahora, la estrella del Manchester City puede romper el récord de Lionel Messi como el jugador más rápido en llegar a 60 goles.

Messi es el jugador que más rápidamente sumó 60 goles en la principal competición de clubes de fútbol europeo. Lo logró en 80 apariciones.

Con su doblete de este miércoles frente al Mónaco, Haaland llegó a 52 goles en 50 encuentros. El delantero del City tiene 29 encuentros para anotar ocho goles y superar al astro argentino.

Ho hum, just another Champions League brace for Erling Haaland 😮‍💨 pic.twitter.com/jN7wsnbY7Y — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) October 1, 2025

Haaland frustrado por empate del City ante el Mónaco

El internacional noruego no pudo ocultar su frustración cuando el City desperdició la ventaja al conceder un penalti y finalizar el encuentro 2-2.

“No es suficiente”, dijo Haaland. “Tenemos que intentar ganar el próximo partido. Es lo único que podemos hacer”.

Los goles de Haaland dieron dos veces la ventaja al City en el Stade Louis II.

Adelantó a los visitantes a los 15 sólo para que Jordan Teze igualara el encuentro tres minutos después.

Haaland volvió a marcar a los 44, pero cuando Nico González fue penalizado por una patada, Eric Dier convirtió desde los 11 pasos.

Los últimos goles de Haaland extendieron su impresionante racha goleadora al inicio de la temporada tanto a nivel de clubes como con la selección de Noruega.

Ahora lleva 17 tantos en diez partidos para su club y su país. La derrota del City por 2-0 ante el Tottenham en agosto es el único partido en el que no ha logrado anotar en esta temporada.

