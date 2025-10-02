Explosión de caldera provoca derrumbe parcial en hotel de Houston

Cinco trabajadores de la construcción resultaron heridos tras la explosión de una caldera en un Holiday Inn en construcción en el centro de Houston. El último piso del edificio colapsó y las calles aledañas permanecen cerradas.

El Departamento de Bomberos de Houston (HFD) informó que alrededor de las 11:08 de la mañana del jueves recibieron reportes de una explosión en un edificio en construcción ubicado en 1319 Texas Avenue y Austin Street, donde se levanta un Holiday Inn.

De acuerdo con las autoridades, la explosión se originó en una caldera industrial, lo que provocó el derrumbe del último piso del edificio. Las imágenes aéreas mostraron ventanas destrozadas y muros exteriores deformados cerca de la parte superior de la estructura.

Víctimas y atención médica

Cinco personas, presuntamente trabajadores de la construcción, sufrieron quemaduras en el rostro y otras lesiones. Todos fueron trasladados al Hospital Memorial Hermann. Hasta el momento, no se ha informado la gravedad de sus heridas ni se han dado a conocer sus identidades.

Las autoridades cerraron varias calles cercanas —incluidas Texas, Caroline, San Jacinto y Austin— y recomendaron a la población evitar la zona. El tráfico en dirección sur fue desviado hacia Fannin y La Branch.

Un equipo HAZMAT fue desplegado de manera preventiva para descartar riesgos adicionales. El incidente permanece bajo investigación, y las autoridades locales trabajan para determinar las causas de la explosión.

El hotel afectado aún no estaba abierto al público, pues seguía en fase de construcción. Testigos reportaron que la onda expansiva cubrió la zona de vidrios y escombros, mientras varias ambulancias y camiones de bomberos atendían la emergencia.

Las autoridades reiteraron el llamado a los residentes y conductores a mantenerse alejados del área mientras continúan los trabajos de seguridad y remoción de escombros.

