Exsuperintendente en Iowa arrestado por ICE enfrenta formalmente cargos federales

El exsuperintendente de las Escuelas Públicas de Des Moines, Ian Roberts, quien recientemente fue detenido por agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), fue acusado por fiscales federales en Iowa de un cargo de ser un “inmigrante ilegal en posesión de armas de fuego”, según registros judiciales.

Está previsto que comparezca por primera vez ante un magistrado el jueves por la tarde. El expediente indica que la comparecencia será por video.

El expediente también indica que fue arrestado hoy. Había estado detenido por ICE en la cárcel del condado de Woodbury, Iowa.

Roberts era superintendente de las Escuelas Públicas de Des Moines cuando ICE lo arrestó la madrugada del pasado viernes, acusándolo de estar en el país sin autorización.

ICE afirmó que intentó evadir el arresto y que lo encontraron con un arma cargada en su vehículo asignado por el distrito, un cuchillo de caza y 3000 dólares en efectivo.

En una conferencia de prensa a principios de esta semana, su abogado, Alfredo Parrish, no se refirió a estas acusaciones. A través de Parrish, Roberts presentó su renuncia el martes, en la que escribió que no quería ser una distracción mientras intentaba detener su deportación.

Dada su popularidad, cientos de estudiantes abandonaron las escuelas secundarias y preparatorias de toda la ciudad para protestar, incluso, el pasado martes se reunieron en el Capitolio estatal, pidiendo la liberación de Roberts de la cárcel de Sioux City donde se encuentra detenido.

Los republicanos de Iowa han solicitado investigaciones sobre las prácticas de contratación del distrito. El representante estadounidense Zach Nunn, republicano cuyo distrito incluye Des Moines, afirmó que está solicitando más información al Departamento de Seguridad Nacional sobre el caso y publicó un extracto censurado de la orden de deportación de mayo de 2024 contra Roberts, firmada por un juez.

Roberts, exatleta olímpico de Guyana, contaba con el liderazgo de distritos escolares de todo el país, desde Washington, D. C. hasta California. Tras su contratación en Des Moines en 2023, se convirtió en una figura habitual de los eventos comunitarios, casi siempre vestido con trajes llamativos y zapatillas deportivas, siendo la primera persona de color en dirigir el distrito más diverso del estado.

